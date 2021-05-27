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Sprint'te Sıra İnönü'de

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint şampiyonası 2. yarışı 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 da İnönü'de gerçekleşecek.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:46
Sprint'te Sıra İnönü'de
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Sprint te Sıra İnönü de

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint şampiyonası 2. yarışı 29 Mayıs cumartesi günü saat 14.00 da inönü de gerçekleşecek. Tamamen ayrı bir şampiyona olan ve gittikçe ilgisi artan Sprint şampiyonası her yıl olduğu gibi ikinci yarışını tüm motorsporseverler tarafından da çok sevilen inönü parkurunda yapılacak.

21 Ekip yarışacak.

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Yakın Doğu Bankası,Çağkan Yapı İskele,Aveon Sigorta,Gopro,Polaris,Basel Energy,Genpower,Limasol Online,ÇağlaCarCare,Tekan Mobile,Mulla Rent A Car sponsorlukları ile gerçekleşecek Basel Holding 2. Sprint Yarışında iddalı isimler start alacaklar . Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisinin lider götürdüğü şampiyonada , ilk yarışın ikincisi Enver Haskasap-Halil Mulla , Üçüncüsü Cahit Yetkili-Harun Çakır , iki kez ralli şampiyonu Rauf Denktaş-Mehmet Mişon , son yarışların etkili ismi Murat Aşık-Nebil Öneral gibi iddalı pilotların yanında birbirinden süratli pilotlar inönü de kıyasıya mücadele edecekler.

14.00 da başlayacak.

İnönü köy meydanına kurulacak olan Servis Alanı ile start alacak olan yarışta ,ekipler 3 kez inönü deki 10 km lik etabı geçecekler. İnönü özel etabı yıllardan sonra oluşturulan seyir noktası ile Eski ralli kros pistinin de bir bölümünü kullanacak ve Yarışı izlemek isteyen motorsporseverler kolayca bu noktaya ulaşabilecekler. Saat 16.30 da Yine servis alanında gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak yarışta Maske,mesafe ve Hijyen kurallarına da uyulacak. Yarış ile ilgili tüm detayları www.kktok.org adresimizden erişebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Sprint Inönü
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