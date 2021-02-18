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Sporun yapılmasını biz de istiyoruz

18 Şubat 2021 Perşembe 18:38
Sporun yapılmasını biz de istiyoruz
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Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı sporun başlaması için Sağlık üst kurulu ile iletişimde olduklarını söyledi

Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi Başkanı ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, dün bir tv programına telefonla konuk olarak açıklamalarda bulundu. Sportif faaliyetlerin yeniden açılımı konularında açıklamalar yapan Bozatlı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından sportif faaliyetlerle ilgili tamamen durdurma kararı alındığını hatırlattı ve şunları söyledi:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’yle sürekli iletişim halindeyiz. Dairemizi, “bir şey yapmıyor” diye eleştirenler var. Olimpiyatlarda ve diğer şampiyonlarda, yurtdışında yarışan sporcularımıza antrenman ortamı yaratma konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Ancak kendi ülke şartlarımızda yine de sporcularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Cuma günü bir toplantıları olacak. Alacakları olası esnetme kararları olursa ki bu konuda önceden tecrübeliyiz, bireysel ya da takımsal çalışmaları programlama anlamında hazırlıklarımızı yaptık.”

“Sporun yapılmasını biz de istiyoruz, ancak durum ciddidir”

Bisiklet, yüzme ve atletizm gibi temassız tarzda olan spor branşlarının ferdi antrenmanlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bozatlı, iptal edilen triatlon organizasyonları olduğunu da hatırlattı. Ferdi anlamdaki spor dallarındaki sporcuların bir hedef belirleyerek çalıştıklarını bildiklerini ve antrenmanların tamamen iptal edilmesi noktasında kendilerini çok iyi anladıklarını vurgulayan Bozatlı, performans antrenmanlarının dengesizliği konusunda haklı olduklarının altını çizdi. Kendilerinin de sporun ve antrenmanların yapılması fikrinde olduklarını ifade eden Bozatlı, ancak salgın konusunun ciddiyetine ve alınan kararlara saygılı olduklarını kaydetti.

AİHM girişimlerimiz var

Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi olarak AİHM noktasında girişimleri olduğuna dikkat çeken Bozatlı, bu konuyla ilgili de şunları söyledi:

“Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne kayıtlı tüm spor branşlarında ferdi veya takım halinde yer alabilmeleri için bugüne kadar hiç yapılmayan bir girişim başlattık. Süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın kontrolünde ve bilgisinde ilerlemektedir. Önümüzdeki aylarda bunun hukuki bir duruma dönüştürülmesi vardır. Komite olarak tüm çalışmalarımızı bitirmeye çalışıyoruz.”

Tesisler ciddi tamirat istiyor

Devlete ait spor tesislerinin çok ciddi tamirat istediğine vurgu yapan Sertaç Bozatlı, bu konuda ciddi bir planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yarım kalan işlerin tamamlanması noktasında çalışmaların yapılması gerektiğine işaret eden Bozatlı, “Daire olarak bu anlamda çalışıyoruz. Projelerimizi hazırlayıp Sayın Bakan’a sunuyoruz.” şeklinde konuştu. En alt seviyedeki tesisle en üst seviyedeki tesislerin yapılmasının mevcut bütçeyle yeniden planlanması gerektiğini vurgulayan Bozatlı, “Yeni tesislerin yapılması noktasında yaklaşık üç yıldır birçok yapılması gereken işleri yapamadığımızı söylemek isterim.” dedi.

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