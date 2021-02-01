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“Sporumuza köprü ol” projesine ilk destek geldi

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, federasyona kalıcı gelir sağlama adına “Sporumuza köprü ol” projesini başlatmış ve Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna reklam alacağını açıklamıştı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:30
“Sporumuza köprü ol” projesine ilk destek geldi
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KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, federasyona kalıcı gelir sağlama adına Sporumuza köprü ol” projesini başlatmış ve Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna reklam alacağını açıklamıştı.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuzun iç mekanına 3m x 2m ölçülerinde 20 adet reklam sponsorluğu alacak olan federasyon ilk reklam anlaşmasını yaparken, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak “Sporumuza köprü ol” projemizde Dr Küçük Cimnastik Salonumuzun iç kısmına 20 adet sponsor bularak (3m×2m’lik alana) yıllık 5 bin TL destek alacağız. Elde ettiğimiz desteği çocuklarımıza hak ettikleri ortamlarda cimnastik yapmalarını sağlamak için kullanacağımız projemize ilk destek geldi.

Sapsızoğlu Garaj bize destek veren ilk kurum oldu. Sapsızoğlu Garaj’a ve direktörü Berkan Sapsızoğlu’na çocuklarımıza vermiş olduğu destek ve değerden dolayı cimnastik ailesi olarak çok teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.”

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik FederasyonuSporumuza Köprü OlDr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu
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