‘Sporu doğru’ anlattılar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü tarafından organize edilen “Sporu Doğru Anlatabilmek” başlıklı panel, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfisi’nde gerçekleştirildi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Mehtap Malkoç moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, NTV Spor Müdürü Nebil Evren ile BRTK Futbol Program Yapımcısı ve Sunucusu Osman Dinler konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacıların çok değerli tecrübelerinin paylaşıldığı panel, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un yanı sıra, Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ ile Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran, Spor Bilimleri Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil, öğretim elemanları, araştırma görevlileri, Spor Bilimleri Bölümü öğrencileri, sporseverlerin ve spor yazarlarının yoğun katılımı ile soru cevap şeklinde gerçekleştirildi. Panel sonunda DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç konuşmacılara plaket ve teşekkür belgesi takdim ederek teşekkürlerini sundu.

DAÜ Rektörü’ne ziyaret

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleşen “Sporu Doğru Anlatabilmek” başlıklı panele konuşmacı olarak katılan NTV Spor Müdürü Nebil Evren ile BRTK Futbol Programı Yapımcısı ve Sunucusu Osman Dinler’i makamında kabul etti. Söz konusu ziyarette, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil ile Öğr. Gör. Can Jeffry Roy Chauchat ve Öğr. Gör. Ahmet Özyaşar da hazır bulundu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, NTV Spor Müdürü Nebil Evren ile Futbol Programı Yapımcısı ve Sunucusu Osman Dinler’e, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleşen panele konuşmacı olarak katıldıkları için teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.