banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ak koyun kara koyun ortaya çıkmalı
Ak koyun kara koyun ortaya...
Kahraman olmak bu kadar mı kolay!
Kahraman olmak bu kadar mı...
Başlıksız
Başlıksız
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 16 yeni vaka
Kapat

Sporda açılım başladı

Atletizm, Atıcılık, Bisiklet, Binicilik, Okçuluk, Tenis, Golf, Triatlon, gibi bireysel temassız ve açık alanda yapılan faaliyetlere dünden itibaren izin verildi

24 Şubat 2021 Çarşamba 18:53
Sporda açılım başladı
banner337
banner391

Atletizm, Atıcılık, Bisiklet, Binicilik, Okçuluk, Tenis, Golf, Triatlon, gibi bireysel temassız ve açık alanda yapılan faaliyetlere dünden itibaren izin verildi

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle duran spor faaliyetleri kademeli olarak açılmaya başladı.

Spor Dairesi gerekli hijyen koşullarını alarak sadece lisanslı performans sporcuları için spor tesislerini açtı.

Antrenman izni verdik

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek Diyalog Gazetesine yaptığı açıklamada açık alanda bireysel ve temassız şekilde olacak şekilde antrenmanlara izin verdiklerini söyledi.

Bireysel temassız ve açık alan sporları başladı

Tek yaptığı açıklamada Atletizm, Atıcılık, Bisiklet, Binicilik, Okçuluk, Tenis, Golf, Triatlon ve Model Uçak gibi bireysel temassız ve açık alanda yapılan faaliyetlere dünden itibaren izin verildiğini ve daire olarak da bu sporcuların kullanacağı tesisleri dün itibarıyla hizmete açtıklarını kaydetti.

Türkiye barajını geçen bireysel sporcular için girişim yaptık

“Türkiye Milli Takımına çağrılan veya Türkiye şampiyonasına katılacak, Türkiye barajını geçen bireysel branşlar için de Spor Dairesi olarak bir çalışma yaptık. Sağlık bakanlığına gönderilen çalışma ile ilgili sonuç bekliyoruz” diyen Fuat Tek Türkiye barajını geçen ve Türkiye şampiyonasına gidecek yüzücülerin havuzda antrenman yapmaları için de Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ve cevap beklediklerini kaydetti.

Bireysel salon sporları ve fitness gündemde

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek Jimnastik, Masa Tenisi, Badminton gibi spor branşları için de girişimler yaptıklarını belirterek “en çok üzerinde durduğumuz sporlardan biri de Fitness. Bu konuda sporcuların sürekliliği söz konusu o yüzden bu konu üzerinde de hassasiyetle çalışıyoruz” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaismail’den teşekkür
Kocaismail’den teşekkür
CONIFA’da eşleşmeler belli oldu
CONIFA’da eşleşmeler belli oldu
Yalova Kadıköy’e göç sürüyor
Yalova Kadıköy’e göç sürüyor
Buse’den Balkan üçüncülüğü
Buse’den Balkan üçüncülüğü
Elis Sermaye emin adımlarla ilerliyor
Elis Sermaye emin adımlarla ilerliyor
Cimnastikçiler farkındalık yarattılar
Cimnastikçiler farkındalık yarattılar
Basketbolda online alt yapı semineri yapıldı
Basketbolda online alt yapı semineri yapıldı
Tazegül ve Kurt Trabzon’da kürsüde
Tazegül ve Kurt Trabzon’da kürsüde
Arıklı Uluslararası alanda başarı elde eden sporcuları kutladı
Arıklı Uluslararası alanda başarı elde eden sporcuları kutladı
Demir yumruk Ukrayna’da ringe çıkacak
Demir yumruk Ukrayna’da ringe çıkacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim