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Sporcular için eğitim bursu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile TC Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, ‘Sporcular İçin Eğitim Bursu’ anlaşması imzalandı.

06 Mart 2021 Cumartesi 13:45
Sporcular için eğitim bursu
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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısını arttırmak ve nitelikli sporcular yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ‘Sporcular İçin Eğitim Bursu’ anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ni tercih etmeleri ve yerleştirilmeleri halinde eğitim-öğretim süresince % 100 eğitim bursu verileceği ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da ilan edileceği belirtildi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Girne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar, “Ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısını arttırmak ve nitelikli sporcuların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bu anlaşmayı imzaladık” dedi. Akpınar, bu anlaşmanın iki ülke arasındaki bağı güçlendirmekle birlikte, öğrencilerin akademik ve spor kariyerlerini bir arada yürütmelerine imkan sağlayacağını ifade ederek, uluslararası alanda başarıyı arttıracağını vurguladı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ise, spor dallarında üstün başarı gösteren adaylara spor bilimleri dışında farklı alanlarda kariyer olanakları sunmayı hedeflediklerini ifade ederek, sporculara yükseköğrenime geçişlerinde destek olmayı sorumluluk alanlarında gördüklerini belirtti.

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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile TC Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki anlaşmaya göre, “Sporcular İçin Eğitim Bursu” aşağıdaki spor alanlarını kapsıyor.

1. Grup; Olimpik, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik Spor dallarının Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupası finallerinde madalya kazanan sporcular,

2. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupası Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU( Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatlarına katılan sporcular,

3. Grup: Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası Finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupası Finallerine katılan sporcuları kapsadığı açıklandı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, yukarıdaki grupları kapsayan spor dallarında son 4 yıl içinde başarı gösterdiği, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belgelendirilen sporcular, % 100 eğitim bursu almaya hak kazanacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiTC Gençlik Ve Spor Bakanlığı
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