Spora dönüş

Kaya Emiroğlu

kale1571@hotmail.com

Sayın Başbakanımızın ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda sporumuz organizasyon anlamında yeniden hayat buluyor. Bireysel anlamda antrenman yapma izni verilmesi ve stadların açılması çok doğru bir karar ve güzel bir gelişmedir. Bu gelişme, sadece dıştan değil içten de gördüğümüz ambargolar yüzünden uluslararası alanda bizi yok sayanlara bir anlamda cevap niteliğindedir. Futbolda, başta KTFF olmak üzere tüm ilgili ve yetkili kuruluşlar insiyatif alarak cesaret de göstermişler ve son sekiz haftasında olan sezonun tamamlanması için çalışmalar başlatılmıştır. Her ne kadar altmış gündür evlerde bireysel çalışma yapılsa da bu asla yeterli olmayacaktır. Toplu çalışmalar pazartesi itibarıyle başlarken, düşen performansı artırmanın formülleri de uygulanmalıdır. Bu konuda Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği’nin açıkladığı ve teknik direktör-antrenörleri doğru yönlendirici tavsiyeler listesi çok doğru bir adım olmuştur. Bu arada, futbol kamuoyunda Covid-19 salgını dolayısıyla çekingen kalan insanlarımız da vardır. Anlayışla karşılamalıyız. Dünyada 4.7 milyon insanın enfekte olduğu ve 320 bin dolayında insanın hayatını kaybettiği bir salgınla ilgili endişelenmemek elde değil. Ancak endişeyi korkuya çevirmemeliyiz. En büyük hata bu olur. Hem sosyolojik hem de psikolojik travmalar gerçekleşir. Madem ki ülkemizde vaka sayısı sıfırlanmıştır, o zaman kontrollü ve tedbirli bir şekilde normalde yaptığımız sportif ve sosyal etkinlikleri yeniden ama kademeli olarak başlatmalıyız. İnsan, yaratılış gereği aktif olmak zorundadır. Yan gelip yatamaz. Ekonomik anlamda çalışmalı, sosyal anlamda içinde bulunduğu topluluklara faydalı işler yapmalı ve sportif anlamda aktivite gerçekleştirmelidir. Bunları yapmazsa insanlığını unutur ya da sağlığını kaybeder. Bu bağlamda yeniden ama tedbirli bir şekilde, hem bireysel hem de organizasyon anlamında spora yeniden dönüşün başlaması, insanlığımızı hatırladığımız anlamına da gelecektir. Evde kalmak zorunda olduğumuz günleri hatırlayalım. Dileğimiz bir daha öyle günler yaşamamamız.

Bu arada Almanya Bundesliga’nın yeniden başlatılması, yeniden sportif faaliyetlere başlama adına önemli ve doğru bir örnek olmuştur. Temasın en az olduğu tenisin de yeniden başlaması gerekir. Salon sporlarının gerekli tedbirler alınarak başlatılması da elzemdir.

Spor tesisleri konusunda bazı çalışmaların yapıldığını izlemekteyiz. Futbol saha zeminleri, maç yapılmamasından da faydalanılarak çok iyi bir duruma getirilmiştir. Ancak birçok stadda bulunan tribünlerin ciddi şekilde elden geçmesi gerekiyor. Yeterli olmayan çok tribün var. Görneç Üç Şehitler, Karşıyaka Ergin Şahdur, Çanakkale Muharrem Döveç, Dörtyol, Paşaköy 100.Yıl Atatürk stadlarındaki tribün ve basın tribünleri ya tamir edilmeli veya yenilenmeli, yoksa inşa edilmelidir. Haziran ortası maçlar başlanacaksa, mevcut ara dönem bu işlerin yapılması için bir fırsattır.