Spor yazarları seminerde bilgi tazeledi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından organize edilen Sporun Vizyonu Eğitim Semineri, Antalya’daki Sherwood Hotel’de gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Ebru Akgür’ün yaptığı, KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen seminerde üç konu başlığı irdelendi.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan seminerde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkan Oğuz Tongsir ve Antalya KKTC Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram birer konuşma yaptı.

Karagözoğlu: Medyanın yayınları sporda şiddeti etkiliyor

Günün ilk oturumda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Akademisyeni Doç Dr. Cengiz Karagözoğlu, “Sporda Şiddetin Önlenmesi” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

KTSYD Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy’un başkanlığında yapılan oturumda Türkiye’den ve dünyadan örnekler vererek spor yazarlarına bilgilerini aktaran Karagözoğlu, medyanın yayınlarının şiddeti yönelik etkiyi olumlu ve olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Ateş: Haberi haber yapan fotoğraftır

KTSYD Genel Sekreteri Necati Özsoy’un başkanlığını yaptığı ikinci oturumda, Foto Muhabiri Raşit Ateş, medyada fotoğrafın önemine vurgu yaparak, fotoğrafçılık hakkındaki tecrübelerini üyelerle paylaştı.

“Televizyon Programcılığında Başarıya Götüren Sırlar”

Üçüncü ve son oturumda ise KTSYD Asbaşkanı Şükrü Burağan’ın başkanlığında TRT Spor Yorumcusu Alp Pehlivan, A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ve A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, “Televizyon Programcılığında Başarıya Götüren Sırlar” konulu sunumlarını yaptı.