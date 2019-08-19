Spor Fest Başlıyor

Başlıca amaçları arasında gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma ve onları spora teşvik etme olan LGD Spor Fest, Halı Saha, Sokak Basketbolu ve Tavla branşlarından oluşmak üzere tüm katılımcılara açık bir etkinlik düzenliyor. Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada her yaştan ve cinsiyetten insana açık olan etkinlik için, 0548 8688040 ve 0533 8551880 numaralı telefondan veya Lefkoşa Gençlik Derneği Instagram ve Facebook sayfalarından bilgi alınabileceği veya başvuru yapılabileceği belirtildi.