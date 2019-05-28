Spor Dairesi’ne yeni yapılanma

Ersin Tatar başkanlığında kurulan yeni hüğkümette Spor Dairesi’nin koordinatörlük statüsüne kavuşturulacağı ve iki ortak parti tarafından atanacak yöneticiler ile idare edileceği öğrenildi.

Koordinatör UBP’den müdür HP’den

Elde edilen bilgilere göre Halkın Partisi’nin de spor yönetiminde etkin rol almak istemesi ve bu konuda ısrar etmesi üzerine yeni bir formül ortaya atıldı.

Yeni formüle göre Koordinatörlük statüsüne getirilecek Spor Dairesi yçne başbakanlığa bağlı olarak işlevini sürdürecek, koordinatörü Ulusal Birlik Partisi tarafından atanacak bürokrat tarafından yönetilirken daire müdürü ise Halkın Partisi tarafından atanacak. Böylelikle iki partinin de spor yönetiminde ortak olması hedefleniyor.

Halkın Partisi isim belirledi

Elde edilen bilgilere göre Halkın Partisi kanadında spor dairesi müdürlüğü için isim belirlenirken Ulusla Birlik Partisi içerisinde koordinatörlük için henüz isim belli değil.

Daha önceleri Spor Dairesi Müdürlüğü yapmış Hüseyin Cahitoğlu’nun bu pozisyonda düşünülmediği ve yeni bir isimin koordinatör olarak atanacağı gelen bildiler arasında.