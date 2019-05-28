banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87192
ALTIN
250.251
DOLAR
6.0516
STERLİN
7.6628
EURO
6.7730
Lefkoşa’da kavga
LEFKOŞA’DA KAVGA
Girne’de cüzdan hırsızlığı
GİRNE’DE CÜZDAN HIRSIZLIĞI
Esentepe’de uyuşturucu ve tabanca bulundu
ESENTEPE’DE UYUŞTURUCU VE TABANCA BULUNDU
Hamitköy’de kavga
HAMİTKÖY’DE KAVGA
banner306
Flaş Haber
Pisi pisine öldü!
Kapat

Spor Dairesi’ne yeni yapılanma

Spor Dairesi’ne yeni yapılanma

28 Mayıs 2019 Salı 09:05
Spor Dairesi’ne yeni yapılanma

Ersin Tatar başkanlığında kurulan yeni hüğkümette Spor Dairesi’nin koordinatörlük statüsüne kavuşturulacağı ve iki ortak parti tarafından atanacak yöneticiler ile idare edileceği öğrenildi.

Koordinatör UBP’den müdür HP’den

Elde edilen bilgilere göre Halkın Partisi’nin de spor yönetiminde etkin rol almak istemesi ve bu konuda ısrar etmesi üzerine yeni bir formül ortaya atıldı.

Yeni formüle göre Koordinatörlük statüsüne getirilecek Spor Dairesi yçne başbakanlığa bağlı olarak işlevini sürdürecek, koordinatörü Ulusal Birlik Partisi tarafından atanacak bürokrat tarafından yönetilirken daire müdürü ise Halkın Partisi tarafından atanacak. Böylelikle iki partinin de spor yönetiminde ortak olması hedefleniyor.

Halkın Partisi isim belirledi

Elde edilen bilgilere göre Halkın Partisi kanadında spor dairesi müdürlüğü için isim belirlenirken Ulusla Birlik Partisi içerisinde koordinatörlük için henüz isim belli değil.

Daha önceleri Spor Dairesi Müdürlüğü yapmış Hüseyin Cahitoğlu’nun bu pozisyonda düşünülmediği ve yeni bir isimin koordinatör olarak atanacağı gelen bildiler arasında.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Spor Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okçulukta büyükler yarıştı
Okçulukta büyükler yarıştı
Berk Ekensoy’dan birincilik
Berk Ekensoy’dan birincilik
Berk Ekensoy’dan birincilik
Berk Ekensoy’dan birincilik
Ocak’ta başkan aranıyor
Ocak’ta başkan aranıyor
Motorlar Ardahan’da tırmandı
Motorlar Ardahan’da tırmandı
Lefke 16 Ağustos Stadı da bakıma alındı
Lefke 16 Ağustos Stadı da bakıma alındı
Ali Akbulut takımların gözdesi
Ali Akbulut takımların gözdesi
İbrahim Köse’ye Dumlupınar da talip
İbrahim Köse’ye Dumlupınar da talip
Atatürk ekimine hazır
Atatürk ekimine hazır
Topaloğlu bıraktı
Topaloğlu bıraktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim