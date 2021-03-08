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Spor Dairesi'nden "ev karantinası"na yeşil ışık

Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, yurt dışı organizasyonlarında mücadele eden ve bu organizasyonlarda yer alacak sporcular için adaya dönüşlerde "ev karantina" sürecinin başladığını açıkladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 20:27
Spor Dairesi'nden "ev karantinası"na yeşil ışık
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Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, yurt dışı organizasyonlarında mücadele eden ve bu organizasyonlarda yer alacak sporcular için adaya dönüşlerde "ev karantina" sürecinin başladığını açıkladı.

Bir televizyon programında spora yeniden dönüşle ilgili yöneltilen soruları yanıtlayan Bozatlı, Avrupa, dünya organizasyonlarında ve olimpiyatlar için hazırlanan elit seviyedeki Milli sporcularla birlikte Türkiye şampiyonalarında yarışacakların artık açık alanlarda antrenmanlara başlayabilecekleri haberini verdi.

Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri, atletizm, tenis, binicilik ve bisiklet gibi "açık alan sporları" yanı sıra masa tenisi, taekwondo, kickboks gibi branşlardan sporcuların da "temas ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi koşuluyla" antrenman yapmasına izin verildiğini ifade etti. Sertaç Bozatlı, pandeminin iyi seyrine göre, takımsal branşlarda da açılımın gündemde olduğunu belirtti. Bozatlı, bu branşlarla ilgili açılımın, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda olacağını söyledi.

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