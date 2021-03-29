Sözleşmeler konusunda iyimserlik

Diyalog Spor’a bilgi veren Korbay, yaklaşık üç hafta önce gerçekleşen görüşmede futbolcu sözleşme konusunu da konuştuklarını kaydetti. Korbay, sıcak ve samimi bir havada yapılan görüşmede, futboun son durumu, yeniden nasıl başlayacağı gibi konularda fikir alışverişi yaptıklarına işaret ederek, futbolcu sözleşmelerinin de konuşulduğunu ve bu konuda da fikir alışverişi yaptıklarını vurguladı. Korbay şunları söyledi: “Sayın Sertoğlu’na futbolcu sözleşmelerini sorduk. O da kesinlikle sözleşmelerin gerekli olduğunu, hayata geçmesi gerektiğini ve bunun için bizimle yeniden görüşebileceğini söyledi.”

Konu yeniden gündeme getirilecek

Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay, sözleşme konusunun muhakkak yeniden gündeme geleceğini vurgularken, küçük pürüzlerin giderilerek konunun hayata geçirileceğini belirtti.