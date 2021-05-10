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Sözleşme için destek arayışı

Futbolcular Derneği başkanı Görkem Korbay, Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina ile görüşerek futbolcu sözleşmeleri konusunda destek istedi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:53
Sözleşme için destek arayışı
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Korbay görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Derneğimiz yeni sezonda futbolcuya sözleşme sisteminin uygulanması ile yarı profesyonelliğe geçiş için ilk somut adımı, değerli Küçük Kaymaklı Spor Kulübü başkanı Akay Aşina ile görüşerek atmıştır.

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Derneğimizin Kaan Güder döneminde hazırlanan sözleşme örneğini kendisine incelemesi, geliştirip kendi ekibiyle de iyileştirme yapıp yeniden istişare etmek için taktim edilmiştir.

Başkan Aşina derneğimizi çok sıcak karşılayarak, bütün futbolcuların derneklerinin arkasında durması gerektiğini, sözleşmelerin her iki taraf için de futbolumuzda gerekli olduğunu vurgulamıştır.

Çok keyifli bir sohbet ortamında geçen bu buluşmada bizleri kırmayıp zaman ayıran değerli başkana dernek adına teşekkürlerimizi iletip, kolaylıklar diliyoruz.”

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