Son şampiyon çalışmaya başladı

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve bu sezonun da şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Mağusa Türk Gücü sezon hazırlıkları kapsamında gittiği Ürgüp’te çalışmalara başladı.

Sarı yeşilliler, önceki sabah Adana üzerinden kamp yapacağı Ürgüp'e geçerek çalışmalara başladı.

Hotel Mustafa tesislerinde dün de antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren Sarı-Yeşillilerde keyiflerin yerinde olduğu gözlemlendi. 13-20 Ağustos tarihlerinde kamp gerçekleştirecek olan MTG Cumartesi günü İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ile bir de hazırlık maçı oynayacak.

MTG Başkanı Koral Bozkurt'un da yarın kampı ziyaret edeceği öğrenildi.