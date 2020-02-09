Soğuk günü Ocak ısıttı 2-0

K-PET Süper Lig’in 18. haftasında Türk Ocağı, konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapadı.
59.DK: Ani gelişen Türk Ocağı atağında Remzi’nin ara pasına hareketlenen Levan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi. 1-0
90.DK: Gelişen Türk Ocağı atağında Oha’nın ortasına Deniz kafa ile dokundu ve ağları buldu. 2-0
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Türk Ocağı konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 38’e çıkarırken, Baf Ülkü Yurdu ise 24 puanda kaldı.