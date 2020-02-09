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Soğuk günü Ocak ısıttı 2-0

Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup etti

Soğuk günü Ocak ısıttı 2-0

Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup etti

09 Şubat 2020 Pazar 20:31
Soğuk günü Ocak ısıttı 2-0

K-PET Süper Lig’in 18. haftasında Türk Ocağı, konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapadı.

59.DK: Ani gelişen Türk Ocağı atağında Remzi’nin ara pasına hareketlenen Levan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi. 1-0

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76.DK: Gelişen Türk Ocağı atağında Ali’nin pasıyla topla buluşan Remzi uygun durumda kaleci Erdoğan’ı nişanladı.

90.DK: Gelişen Türk Ocağı atağında Oha’nın ortasına Deniz kafa ile dokundu ve ağları buldu. 2-0

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Türk Ocağı konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 38’e çıkarırken, Baf Ülkü Yurdu ise 24 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Tol Büy Maçı
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