Skeet’in kralı Girne

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan ‘’2019 Skeet 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası’’ Lefke’de Lefke Atış Poligonunda Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Uluslararası ISSF Lisanslı hakemlerin yönetiminde yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

İki gün süren mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü adına yarışan Salahi Zaimoğlu, Büyük Bayanlarda Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü adına yarışan Neşe Tunçalın, Genç Erkeklerde Boğaztepe Avcılık Atıcılık Kulübü adına yarışan Osman Mavideniz, Veteranlarda ise Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü’nden Hakkı Somuncu birincilik kupasının sahibi olurken takım klasmanında ise Mehmet Şahoğulları, İstiklal Metay ve Salih Oday’dan oluşan Girne Avcılık Atıcılık Kulübü A Takımı toplam 337 Puan atarak ‘’2019 Skeet 20 Temmuz Barış ve Kupası’’nın sahibi oldu.

Dereceye giren atıcı sporcularımıza ve kulüplerimize ödülleri Girne Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Bayram Bayramoğlu, Lefke Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Hüseyin Şener , Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü Yöneticisi Hasan Eylenceli, genç atıcı sporcumuzun annesi Fazilet Mavideniz ve Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Uluslararası ISSF Lisanslı hakemleri Bahadır Görüşük, Halil Yerli, Muammer Gökahmetoğlu ile Federasyon Başkanı Türker Yiğitcan tarafından verildi.

Müsabakaya toplam 42 atıcı sporcunun katılım gösterdiği müsabakada, sporcular ilk gün 75 ve 2.gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plaka atış yaparak en iyi dereceyi elde ederek skeet müsabakalarında derece alan kulüpler ve atıcı sporcular şöyle:

Finale kalma başarısı gösteren altı (6) atıcı sporcular ve toplam puanları:

ODAY 118 Puan (Girne A/A)

ŞAHOĞULLARI 116 Puan (Girne A/A)

Salahi ZAİMOĞULU 113 Puan (Gönyeli A/A)

Cemre BUMİN 113 Puan (Girne A/A)

Kemal MADENCİOĞLU 111 Puan (YDÜ)

Ahmet A.TUNCALIN 110 Puan (Gönyeli A/A)

Skeet müsabakasında derece alan kulüpler ve atıcı sporcular şöyle:

Büyük erkekler:

Salahi ZAİMOĞLU 52/60 (Gönyeli A/A)

Kemal MADENCİOĞLU 49/60 (YDÜ)

Cemre BUMİN 37/60 (Girne A/A)

Büyük bayanlar:

1-Neşe TUNÇALIN (Gönyeli A/A)

Genç erkekler:

1.Osman MAVİDENİZ (Boğaztepe A/A)

Veteran erkekler:

1. Hakkı SOMUNCU (Gönyeli A/A)

2. Yaşar ÇİFTGÜL (Doğancı A/A)

Kulüp dereceleri:

1. Girne A / A A Takımı 337 Puan (Mehmet ŞAHOĞULLARI, Salih ODAY, İstiklal METAY)

2. Gönyeli A / A A Takımı 326 Puan (Ahmet A.TUNCALIN, Ali SOMUNCU, Salahi ZAİMOĞLU)

3. Boğaztepe A / A A Takımı 325 Puan (Emirali ERBİLEK, Aykut SATVET, Mehmet BALCIOĞLU)