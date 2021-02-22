Sivri’ye Nazar değdi

Türkiye’deki futbol elçilerimizden Ahmet Sivri, dizinden sakatlandı.

Yenicami alt yapısından yetişen, Galatasaray U19 ve U21 takımlarında kendini geliştiren ve şu an Türkiye 2.Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Ankara Demirspor forması giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, dizinden sakatlık yaşadı. Oynadığı son maçlarda attığı gollerle takımını sırtlayan Ahmet Sivri’nin, yaklaşık 10 gün önce antrenmanda aldığı darbe sonrasında dizinin yan bağında yırtık olduğu öğrenildi. Spor servisine konuşan Ahmet Sivri, sakatlığının iyiye gittiğini, tedavisinin sürdüğünü ve önümüzdeki hafta sahalara döneceğini söyledi. Ahmet Sivri, ayrıca hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu da sözlerine ekledi.