Sivri’li Cimbom şampiyonluk maçında

Kıbrıslı Türk Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Galatasaray U21 Takımı, Cumartesi günü oynanacak olan Sivasspor maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilân edecek.

2 sezondur GS forması giyen eski Yenicami’li Ahmet Sivri, takımı ile şampiyonluk yaşamaya çok yakın. Şu ana kadar 13 golle takımın en golcü futbolcusu ünvanına sahip olan Ahmet, Sivasspor maçını heyecanla beklemeye başladı. Spor servisi olarak şampiyonluk maçı öncesi ülkemizin gururu Ahmet Sivri’nin görüşlerini alma fırsatı bulduk. “Gururluyum” Galatasaray U21 Takımının Kıbrıslı golcüsü Ahmet’in açıklamaları şöyle; “U21 kariyerimi son senemde şampiyon olarak tamamlamak çok güzel olacak. Bu sezon çok yoğun bir tempoda geçti. Sezon başından beridir çok yoğun çalıştık. Özellikle son haftalar yaklaştıkça maçlarımız daha da stresli geçti. Puan kaybetme lüksümüz yoktu. İnşallah bu hafta da kazanıp lig şampiyonluğumuzu ilân ederiz. Daha sonra ise Süper Kupayı da alıp bu seneyi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Şampiyonluk benim açımdan daha duygusal ve anlamı büyük olacak. Şampiyon takımın en fazla gol atan oyuncusu olmak bende ayrı bir mutluluk yaşatacak. Bu yüzden gururluyum”.