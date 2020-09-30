Sivri göz dolduruyor

Sezon başında Galatasaray’dan transfer olarak ankara Demirspor’a 3 yıllık imza atan genç yeteneğimiz Ahmet Sivri, TFF 2.ligin 20 Eylül’de başlamasıyla birlikte oynanan ilk iki maçta forma şansı bularak takımının başarısı için ter döktü. Ligin ilk hafta maçında Şanlıurfaspor’u konuk eden Ankara Demirspor sahadan 7-0 galip ayrılırken, Ahmet Sivri bu maçta 10 numaralı forması ile 69.dakikada oyuna girdi ve takımına katkı koydu. 2.hafta ise Uşakspor deplasmanına çıkan Ankara Demirspor, bu mücadeleden 3-1 mağlup ayrılırken, Ahmet Sivri bu maçta oyuna 85.dakikada dahil oldu. Ankara Demirspor ilk iki hafta sonunda 3 puanla 9.sırada yer alıyor.