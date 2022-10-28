Sıradaki durak İstanbul!

Milli Boksör Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç’a, Aralık ayında boks maçı yapmak için davet geldi. Avrupa’dan birçok üst düzey sporcunun da katılacağı organizasyonda boy gösterecek olan Metin Turunç, Aralık ayında yapılacak olan boks maçının kesin tarihinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.