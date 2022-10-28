banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kayıp 4 Kıbrıslı Türk'ün kalıntılarına ulaşıldı
Kayıp 4 Kıbrıslı Türk'ün kalıntılarına...
Sıradaki durak İstanbul!
Sıradaki durak İstanbul!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ercan'dan uyuşturucu sokmak istedikleri esnada tutuklanmışlardı!
Ercan'dan uyuşturucu sokmak istedikleri esnada...
Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Uyuşturucu tasarrufundan yakalanan zanlı mahkemeye...
banner404

Sıradaki durak İstanbul!

Milli Boksör Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç’a, Aralık ayında boks maçı yapmak için davet geldi. Avrupa’dan birçok üst düzey sporcunun da katılacağı organizasyonda boy gösterecek olan Metin Turunç, Aralık ayında yapılacak olan boks maçının kesin tarihinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.

28 Ekim 2022 Cuma 15:27
Sıradaki durak İstanbul!

 Planlanmış takvim doğrultusunda çalışmalarına kendisinin aralıksız devam ettiğini belirten Turunç, Aralık ayındaki organizasyonun İstanbul’da olacağını ve bu organizasyona birçok ülkeden önemli sporcuların dahil olacağını söyledi. Kendisinin son dönemde İskele bölgesinde çalışmalarına devam ettiğini belirtirken, Aralık ayındaki organizasyonun tarihinin netlik kazanması ile birlikte tempoyu artıracağını sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta puan durumu
Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta puan durumu
Futbol özlemi türbine yansıdı
Futbol özlemi türbine yansıdı
Şampiyon Forest 1984-85 ve efsane golcü Leven Ruso ile buluşma
Şampiyon Forest 1984-85 ve efsane golcü Leven Ruso ile buluşma
Hedefleri şampiyonluk
Hedefleri şampiyonluk
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
Topal UKÜ’de
Topal UKÜ’de
Metin Turunç, nakavtla Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni kazandı
Metin Turunç, nakavtla Avrupa Şampiyonluk Kemeri’ni kazandı
Heryer Sarı-Yeşil Ncosia Kıbrıs Kupası Mağusa Türk Gücü'nün
Heryer Sarı-Yeşil Ncosia Kıbrıs Kupası Mağusa Türk Gücü'nün
Şampiyon çifte kupaya doğru
Şampiyon çifte kupaya doğru
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim