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Sipahi Spor Kulübü tarafından düzenlenen minikler anı turnuvası yapıldı

Sipahi Spor Kulübü tarafından düzenlenen minikler anı turnuvası yapıldı

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:25
Sipahi Spor Kulübü tarafından düzenlenen minikler anı turnuvası yapıldı

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Sipahi Spor Kulübü tarafından düzenlenen merhumlar Cemil Yılmaz, Nejat Göksal Karpaz minikler anı futbol turnuvası yapıldı. Cemil Yılmaz, Nejat Göksal Karpaz minikler U12 yaş anı futbol turnuvasına Sipahi Akademi, Dörtyol Akademi, Yeni Erenköy Akademi, Karadeniz 61 Akademiden oluşan dört takım katılımı ile tek maç eleme sistemine göre mücadele edildi. Yeni Erenköy stadında oynanan U12 yaş minikler turnuvasında 2007-2008 doğumlu minik sporcular katılarak, hünerlerini ve yeteneklerini sergileyerek güzel hareketler sergilemeleri izleyicilerin beğenisini kazanırken, tüm takımla şampiyon olarak ilan edildi. Sipahi Spor Kulübü başkanı Göksal Hacıhasanoğlu tarafından düzenlenen merhumlar Cemil Yılmaz, Nejat Göksal Karpaz 12 yaş minikler anı futbol turnuvanın anlamına ve önemine uygun şekilde sonuçlanmasının ardından düzelenen ödül töreninde tüm takımlara ödüller yetkililer tarafından verildi. Turnuva sonrasında ise Karadeniz 61 Kültür Derneği’nin tüm çocuklara döner ikram edilerek güzel ve hoş görüntüler ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Minikler Anı Turnuvası
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