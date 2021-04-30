Sipahi geleceğe önem veriyor

Sipahi Türk Spor Kulübü futbol altyapıda kalıcı ve istikrarlı olmak istiyor. Sipahi futbol altyapı antrenörü Murat Efe, mevcut salgın ve pandemi sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini ancak çalışmalara devam etmek amacında olduklarını söyledi.

Pandemiden olumsuz etkilendik

Murat Efe süreci değerlendirirken “Pandemi ve sürekli açılıp kapanmalar bizi olumsuz etkilemiştir. Futbolcularımızın motivasyonu bozulmuştur” diyerek “İstikrarlı bir şekilde ilerleyemedik. Çalışmalarımız aksadı. Ancak yine de antrenmanlarımıza ve çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Online olarak eğitim vermeye de çalıştık” dedi.

Tesis aşamasındayız

Dipkarpaz’da başlayan antrenörlük kariyerini şu anda Sipahi’de devam ettirmekte olduğunu belirten Efe, Dipkarpaz takımında da başarılı ve güzel bir dönem geçirdiklerini, daha sonra öğretmen olarak Yeni Erenköy Lisesi’ne atanmasıyla birlikte Sipahi Türk Spor Kulübü’nde çalışmaya başladığını kaydetti. Sipahi Kulübü olarak bir tesis çalışması da başlatma aşamasında olduklarını aktaran Efe, projenin hazırlandığını, amaçlarının özellkle bölgedeki çocukları spora ve futbola kazandırmak olduğunu vurguladı.