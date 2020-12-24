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“Şimdi daha fazla çalışmalıyız”

24 Aralık 2020 Perşembe 20:58
“Şimdi daha fazla çalışmalıyız”
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Genç oyuncu kendisini geliştirmek için çok çalıştığını belirterek başarmak istediğini kaydetti

Hamitköy’ün yıldız oyuncusu Hasan Akkuyu, spor servisine yaptığı açıklamada kendisini geliştirerek daha iyi noktalara gelmek için çok çalıştığını söylerken, bu sezonun oynanmayacak olması futbolcuları olumsuz yönde etkilediğini ancak şimdi herkesin daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

Başlamaycak olmasından dolayı üzgünüm

Hamitköy’ün alt yapısından yetiştirdiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu Hasan Akkuyu, geçtiğimiz sezonu 8 gollük performansla geçirirken, 2020-2021 futbol sezonunun başlamayacak olmasından dolayı oldukça üzgün olduğunu da belirtti.

‘’1 yıllık ara tüm futbolcuları olumsuz yönde etkileyecek’’

Öncelikle futbolun bu sezon oynanamayacak olması ile ilgili görüşlerini aktaran Hasan Akkuyu, ‘’Futbolun başlamama kararı biz futbolcuları çok üzdü. Maçların oynanmasını isterdim fakat salgın da henüz bitmedi. Bir an önce bitmesini dilerim. Futbolsuz bir yıl uzun bir süre. Özellikle biz genç futbolcular açısından zorlu geçecek. Futbolu çok özlüyorum. Ama artık bir karar alındı. Bu dönemi en az hasarla geçirmeyi planlıyorum. Şu an takımla çalışmalar yapıyoruz. Hazırlık maçlarına da başladık. Ayrıca ben salonda da bireysel çalışmalarımı sürdürüyorum’’ dedi.

‘’Ozanköy’e attığım golü unutamam’’

Genç yaşta A takımda görev almaya başlayan Hasan Akkuyu, attığı goller ve yaptığı asistler için de konuştu. ‘’En unutamadığın golün hangisi?’’ sorusuna yanıt veren Hasan, ‘’Güzel goller attım ama 2019 yılında Ozanköy ile oynadığımız play off finalinde attığım golün bende yeri her zaman ayrıdır. Maçın dönüm noktasında attığım gol benim için çok anlamlıydı. Kazanıp Süper Lig’e yükselmiştik’’ ifadelerini kullandı.

‘’Mevkiimde en iyisi olmak istiyorum’’

 Konuşmasının son bölümünde hedeflerinden de bahseden Hasan Akkuyu, ‘’Günden güne daha fazla çalışıyorum. Sürekli Avrupa’daki kanat oyuncularının videolarını seyredip uygulamaya çalışıyorum. Hedefim kendi mevkiimde en iyi olmak ve futbol hayatımı Türkiye’de sürdürmek’’ diyerek sözlerini noktaladı.

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