Sıkıntılar ve ihmaller var

Spor Daşresş Müdürü Fuat Tek geçmiş dönemlerden kalma bazı sorunların olduğunu belirterek sporun önünü açmak için çalışacaklarını kaydetti

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek dün katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Tek, pandeminin bir an önce bitmesini ve herkesin rahat ortamlarda spor yapabileceği günlerin gelmesini diledi. Göreve geldiklerinde yaptıkları incelemede birçok ihmal edilmiş, ötelenmiş işler gördüklerine işaret eden Tek, dairenin şu an itibarıyle 8.9 Milyon TL borcu olduğunu aktardı. Şu anki açılımın tüm spor kitlesine yönelik değil, daha çok, özellikle uluslararası alanda katılım gösteren sporcuların antrenman yapmasına olanak sağlamak amacıyla yapıldığına işaret eden Tek, şunları söyledi:

“Bireysel antrenman yapacak olan sporcularımızla ilgili kayıt tutulması, vücut ısısı ölçümü ve dezenfektan yapılması konusunda gerekli uyarıları yaptık. Ancak tesislerimizde bu tür yapılarla ilgili eksikliklerimiz vardır. Bireysel, temassız ve kapalı alanlarda yapılan sporlarla ilgili Sağlık Üst Kurulu’na yazı yazdık. Onunla ilgili cevap bekliyoruz. Kapalı mekanlarda yaşanacak bir sorun çok risklidir. Gerekli hijyen ortamı sağlanmalıdır. Bir sporcu çalışmasını bitirdikten sonra bir diğerinin çalışacak olmasında dolayı buna çok dikkat edilmesi gerekmektedir.”

Covid-19 önlemleri

Alınacak önlemlerle ilgili federasyonların da sorumlu olduğunu hatırlatan Tek, bu konuyla ilgili spor dairesi personelin sayısının zaten yetersiz olduğunu vurguladı. Federasyonların kendi aktivitelerini yaparken gerekli önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi.

Tesisler sıkıntılı

Spor tesisleriyle ilgili de konuşan ve bilgiler veren Fuat Tek, sıkıntılara değindi. Bölge amirleriyle iletişim kurduğunu ve öncelikli sorunları dinlediğini belirten Tek, şunları aktardı:

“Kimseyi eleştirmek istemiyorum ancak mevcut sorunlarla ilgili bir şey yapılmamış. Pandemi sürecinin olumsuzluğu da vardır. Ancak kişisel fikrim, bu süreç bakım-onarım ve yeni tesis inşa edilmesinde çok büyük bir fırsattır. Ancak şu ana kadar bu fırsat kullanılamadı.”

Atatürk Stadı

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda incelemelerde bulunduğunu belirten Tek, stadın spordan farklı bir yapıya dönüştüğüne dikkat çekti. İçerisinde çalışan makinistlere rastladığını kaydeden Tek, şu şekilde konuştu:

“Orada inanılmaz bir olumsuzluk vardır. Stadın altındaki yapı kesinlikle sürdürülebilir bir yapı değildir. Tesisdeki su ve elektrikle ilgili bazı bilgiler edindik. Bunları öğrenmeye çalıştık.”

Sulama bütçesi düşürüldü

Futbol sahalarının sulanması konusuna da değinen Tek, geçen yıl 1 milyon 100 bin TL olan bütçenin 500 bin TL’ye indiğine dikkat çekti. Su için 1 milyon 300 bin TL şu ana kadar ödendiğini, bildikleri borcun 260 TL olduğunu, dört belediyeden de gelecek faturalar beklediklerini söyleyen Tek, gelecek dönemde sahaların sulanmasıyla ilgili maddi sıkıntı olacağına işaret etti.

Gübre alımı yapılıyor

Sahalarla ilgili gübre alımı konusunda çalışma başlattıklarını belirten Fuat Tek, hangi sahanın ne kadar ihtiyacı olduğunun bölge amirleriyle belirleneceğini ve alım yapılacağını söyledi. Tek, maçların oynanmadığını ancak gübre konusunun acil olduğunu, 190 torba gübrenin alımının yapılacağını kaydetti.

Bazı tesislerle ilgili bilgiler verildi

Bazı tesislerle ilgili bilgiler veren Fuat Tek, Gençlik Gücü antrenman sahası ile Civisil Stadı’nın çimlendirme çalışmalarının mahkemelik olduğu için, süreç sonuçlanana kadar herhangi bir şey yapılamayacağını belirtti.

Tek, diğer tesislerle ilgili şunları aktardı:

“Alsancak Hidayet Çağlar Stadı’nın kontrolüyle ilgili çalışma başlatıldı. Bu sonuçlanınca ikinci ve son etap için ihaleye çıkılacak. Gönyeli Stadı’nın bakımı Spor Dairesi’ne devredilmiştir. Gönyeli Kulübü kendi imkanlarıyla bir antrenman sahası yapıyor. Onun dışında başka bir çalışma durumu yoktur. Esentepe Spor Salonu’nun karkas inşaatı bitmiştir. Yakın zamanda proje boyutuna gelecektir. Akdoğan Özgürlük Stadı’nın sulanmasıyla ilgili problemler vardır. Daha ekonomik bir yapı oluşturmak istiyoruz.”

“Su konusunda işbirliği istiyoruz”

Sahaların sulanması konusunda yerel yönetimlerin kendileriyle işbirliği yapması gerektiğini belirten Tek, futbol sahalarının bulunduğu yerlerin o bölgede yaşayan gençlerin yaşam alanı olduğuna dikkat çekti. Gençlikle ilgili bütçelerin olduğunu da hatırlatan Tek, yerel yönetimlerin kulüplere eşit şekilde, ihtiyaçları ölçüsünde destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Federasyonların bütçelerini incelediğini, hangi kritere göre nasıl dağıtım yapıldığın belli olmadığına dikkat çeken Tek, federasyonlara verilen bütçenin adil olması gerektiğini, yerel yönetimlerin de daha paylaşımcı olması gerektiğini vurguladı.

Okul sporları

Kendi okul dönemlerinde okul sporlarının daha aktif olduğunu belirten Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, bugün bir kopukluk olduğunu, bunun böyle olmaması gerektiğini vurguladı. Tek, spor eğitiminin uzmanlığının spor olan kişiler tarafından verilmesi gerektiğine parmak bastı.

Özellikle Girne bölgesinde atletizm konusunda yıllar önce sıkıntı yaşadıklarını, yeterli sahalarının olmadığını ancak gittikleri uzak yerlerdeki yarışmalar sonrasında sporcularının başarılı olduğunu kaydetti.

Spor fonu

Spor fonuna değinen Fuat Tek, “Eğer bu spor fonu bilinçli bir şekilde proglamlanırsa ve dağıtılırsa sporcu çocuklarımız çok daha rahat spor yapacaktır.” dedi. Tesislerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Tek, zaman kaybının yaşanmaması ve çocukların derslerden geri kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Tek, Spor Fonu içerisinde Spor Dairesi’ne okul sporlarının geliştirilmesi için kaynak aktarılabileceğini de vurguladı.

Başarılı sporcular

Başarılı sporcuların sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Tek, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Geçen yıl başarılı sporculara bütçe içerisinde ödül kalemi 300 bin TL’ydi. Maalesef bu yıl 100 bin TL’ye düşürülmüştür. 300 bin kullanılmıştır. Ancak kullanılmadıysa aynı kalması gerekirdi. Başarılı sporcuların ödüllendirilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak tüzüklerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sporcularımızın sporu bir yaşam ve hatta geçim kaynağı olarak görmesi gerekmektedir. Genç sporcuların belli bir yerden sonra iş beklentisi olmaktadır. Kafalarının rahat olması gerekmektedir. Mutlu olmaları gerekir ki başarılı olsunlar ve ülkemizin tanıtımını yapsınlar. Sürekli bir gelirlerinin olması gerekir. Bu gençler, para almadan spor yapan, bizim gayrıresmi elçilerimizdir. Bizi dünyanın çeşitli yerlerinde temsil etmektedirler.”