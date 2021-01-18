Necmi USAL

Dostluk maçında Yonpaş Dumlupınar ile karşı karşıya gelen Hamitköy'de, uzun bir süredir takımın Teknik Direktörü Ahmet Sakallı'nın yardımcılığını yapan eski futbolcu David Shola, takımla birlikte ilk 11'de sahaya çıktı.

2008-2009 sezonunda Gençlik Gücü forması giyen, daha sonra ise Hamitköy'de Teknik Direktör Ahmet Sakallı'nın yardımcılığını yapan ve uzun yıllardır Hamitköy'e hizmet veren Nijeryalı David Shola, futbola döndü. Tecrübeli futbolcu dün Mağusa'da Yonpaş Dumlupınar ile oynanan maçta Hamitköy formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Shola'nın beyaz kimlik başvurusu olduğu ve büyük bir ihtimalle yeni sezonda yerli statüsünde Hamitköy forması giyeceği öğrenildi.