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SFC Dörtyol transferleriyle dikkat çekiyor

Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol’da ara transferin tamamlanmasına bir gün kala yaptığı transferlerle dikkat çekiyor.

13 Ocak 2022 Perşembe 13:21
SFC Dörtyol transferleriyle dikkat çekiyor

Aksa 1.ligde ilk devreyi lider tamamlayan SFC Dörtyol yaptığı üç transferle kadrosunu güçlendirdi. Aksa 1.ligide ligin zirvesinde bulunan yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol’da sezon öncesinde Doğan Öztürk, sezon içerisinde Mustafa Ercan, genç oyuncu Ahmet Gürlü, Nicosia Group Kıbrıs Kupası maçında sakatlanan Ahmet Vatanseven, Sergen Alpaslan’dan doğan kadro sıkıntısı yapılan transferlerle giderilmiş oldu. SFC Dörtyol Başkan Erhan Öztürk, yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan’nın verdiği rapor doğrultusunda istenilen futbolcularla yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vararak renklerine bağladı. 2.Hazırlık dönemi çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden ve yarın Acapulco Resort Convention Spa Hotel başlayacak kamp çalışmaları ile hazırlıklar tüm sürati ile devam edecek olan SFC Dörtyol’da takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde anlaşmaya vardığı futbolculara ara transferin tamamlanmasına bir gün kala SFC Dörtyol bakanı Erhan Öztürk, Suporcu sorumlusu Mendo Şengül Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda arka arkaya atırılan resmi imzalarla takıma önemli takviyeler yaptı.

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Kadro güçlendirildi

Aksa 1.lig ekiplerinden SFC Dörtyol transferin tamamlanmasına bir gün kala yapmış olduğu dikkat çekici transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Masraya takımın golcü isimi Eren Aktaş, Küçük Kaymaklı’nın genç savunma oyuncusu Yaşar Solel, Pergama kaleci Fatih Şimşek kiralık olara transfer edilerek takım kadrosun üç futbolcu dahil edilmiş oldu. SFC Dörtyol başkanı Erhan Öztürk, Sporcu Sorumlusu Mendo Şengül tarafından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda topluca resmi imzaları attırdı. Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi SFC Dörtyol ligin ikinci devresinde mevcut kadrosuna yaptığı transferlerle zirve mücadelesine devam etmek istiyor.

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