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Sevinmeyi de üzülmeyi de özledim

Küçük Kaymaklı’nın altyapı oyuncularından Barış Mısırlıoğlu covid salgının kendisini çok etkilediğini söyledi

21 Şubat 2021 Pazar 17:12
Sevinmeyi de üzülmeyi de özledim
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Küçük Kaymaklı’nın altyapı oyuncularından Barış Mısırlıoğlu covid salgının kendisini çok etkilediğini söyledi

Küçük Kaymaklı’nın alt yapı oyuncularından 15 yaşındaki Barış Mısırlıoğlu Covid-19 salgınının kendisi gibi genç oyuncuları derinden etkilediğini söyledi.

Tam kendime güvenmişken salgın başladı

Küçük Kaymaklı’da U-21 takımına girmek için çok çalıştığını söyleyen genç oyuncu “herşey yoluna girmişken, tam kendime güvenmişken ve bişeylerin olacağına inanıp yeni hedeflere adım atmışken Covid salgınının başlaması beni heryönden sıkıntıya soktu” dedi.

Çalışmaya devam ediyorum

Seçmeler için sıkı sıkıya çalışmaya başladığı dönemde salgının başladığını belirten 15 yaşındaki Barış “her olmayan işte bir hayır vardır diyerek kendimi motive ettim ve çalışmalara evde devam ediyorum” diyerek azmini yüksek tutmaya çalıştığını kaydetti.

Sevinmeyi de üzülmeyi de özledim

“Galibiyet aldığımızda sevinmeyi, mağlup olduğumuzda üzülmeyi çok özledim” diyen Barış Mısırlıoğlu herkesin evde kalmasını ve kurallara uyarak en kısa zamanda hastalığın bitmesi ve normal hayatın başlaması dileğinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Küçük KaymaklıBarış Mısırlıoğlu
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