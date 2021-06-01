banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal yaşam alanlarımız
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal...
Hayatımı geri ver!
Hayatımı geri ver!
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
banner376
Flaş Haber
5 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

Sesimizi Dünyaya haykıracağız

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, St Hilarion Kalesinde yapılması planlanan ancak Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda Cercle / Kölsch konserinin ertelenmesine tepki gösterirken, federasyon olarak St Hilarion Kalesinde etkinlik düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

01 Haziran 2021 Salı 16:47
Sesimizi Dünyaya haykıracağız
banner337

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“İptal eden konserin yerine St Hilarion Kalesinden, kendi çocuklarımızla sesimizi Dünyaya haykıracağız.

Ülkemizde parkur branşımızı ilk defa gerçekleştirmek istiyoruz. Parkur branşımızı gerekli izinleri alarak da St Hilarion Kalesinde yapma kararı aldık. Rum gelsin, kendi çocuklarımızın da faaliyetlerini durdursun.

Yıllardır uygulanan ambargolar altında ezilen çocuklarımız ve gençlerimizin sesini tüm Dünyaya duyurarak yapılan haksızlıkları St Hilarion Kalesinden haykıracağız.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemal Şah Voleybol Akademi büyüyor
Kemal Şah Voleybol Akademi büyüyor
Taygun Bursa’da kürsüde
Taygun Bursa’da kürsüde
Cumhurbaşkanı Tatar, voleybolcu Merve Çelebi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, voleybolcu Merve Çelebi’yi kabul etti
Yeni Boğaziçi toplandı
Yeni Boğaziçi toplandı
Töre ve Pekdoğan şampiyon
Töre ve Pekdoğan şampiyon
Taekwondo müsabakaları yapıldı
Taekwondo müsabakaları yapıldı
Milli takım için mücadele ettiler
Milli takım için mücadele ettiler
Taygun’dan Bursa’da önemli başarı
Taygun’dan Bursa’da önemli başarı
İnönü’de lider Denktaş - Mişon
İnönü’de lider Denktaş - Mişon
‘Çocuk Günü’nde çocuklar oynayacak
‘Çocuk Günü’nde çocuklar oynayacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim