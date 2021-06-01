Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“İptal eden konserin yerine St Hilarion Kalesinden, kendi çocuklarımızla sesimizi Dünyaya haykıracağız.

Ülkemizde parkur branşımızı ilk defa gerçekleştirmek istiyoruz. Parkur branşımızı gerekli izinleri alarak da St Hilarion Kalesinde yapma kararı aldık. Rum gelsin, kendi çocuklarımızın da faaliyetlerini durdursun.

Yıllardır uygulanan ambargolar altında ezilen çocuklarımız ve gençlerimizin sesini tüm Dünyaya duyurarak yapılan haksızlıkları St Hilarion Kalesinden haykıracağız.”