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Sertoğlu’ndan yemek

Sertoğlu 1975 Kıbrıs Karması’nda oynayan futbolcularının onuruna yemek verdi

Sertoğlu’ndan yemek

Sertoğlu 1975 Kıbrıs Karması’nda oynayan futbolcularının onuruna yemek verdi

20 Şubat 2020 Perşembe 22:26
Sertoğlu’ndan yemek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 1975 yılında Kıbrıs Barış Kupası adı altında oynanan ve Kıbrıs Karması ile; Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ın mücadele ettiği kupada forma giyen dönemin Kıbrıs Karması futbolcuları onuruna yemek verdi. Gerçekleşen yemeğe Başkan Sertoğlu’nun yanı sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Günay Caymaz, Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba ve dönemin milli futbolcuları katıldı.

Sertoğlu: “Bu ortamda olduğum için mutluyum”

KTFF Başkanı Sertoğlu konuklara itafen yaptığı konuşmada geçtiğimiz ay Trabzon’a ziyarette bulunduklarını ve oraya gelemeyen futbolcuların da buluşabileceği bir ortam yaratmak istediği için bu organizasyonu yaptığını belirtti.

Tatar: “Eski futbolcuların ismi halen unutulmadı”

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KKTC Başbakanı Ersin Tatar da masada oturan isimlerin hepsinin hayranı olduğunu ve kendisinin hayatı boyunca futbolu yakından takip eden birisi olarak bu ortamda bulunmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Emin: “Duygularımı anlatmak çok zor”

Dönemin milli takım kaptanı Enver Emin yaptığı konuşmada dostları ve arkadaşlarıyla uzun yıllar sonra aynı ortamda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Caymaz: “Herkes maça hazır mı? İlk 11’i açıklıyorum”

Dönemin teknik direktörü Günay Caymaz konuşmasına esprili bir şekilde başlayarak, “Herkes maça hazır mı? İlk 11’i açıklıyorum.”dedi. Caymaz’ın bu esprisi sonrası masadakiler alkışla karşılık verdi. Günay Caymaz tekrardan bu ekiple birarada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Trabzon’da geçtiğimiz ay geçirdiğimiz güzel 3-4 günün ardından aramızda olamayan arkadaşlarımızla birlikte bizi tekrardan biraraya getiren sayın federasyon başkanı Hasan Sertoğlu’na teşekkür ederim.”dedi.

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