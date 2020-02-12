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Sertoğlu’ndan katkı açıklaması

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu futbola verilen katkı konusunda basın açıklaması yaptı..

Sertoğlu’ndan katkı açıklaması

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu futbola verilen katkı konusunda basın açıklaması yaptı..

12 Şubat 2020 Çarşamba 21:45
Sertoğlu’ndan katkı açıklaması

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başlkanı Hasan Sertoğlu futbola verilen katkı konusunda diğer federasyonlardan gelen eleştiriler üzerine bir basın açıklaması yaparak futbolun ülke ekonomisine yıllık katkısının 60 milyon lira olduğunu kaydetti.

Sporcu sayımız 19 bin civarındadır

Sertoğlu 10 Kasım 2010 tarihinde göreve başladığı tarihlerde federasyona kayıtlı futbolcu sayısının 4 bin 500 civarında olduğunu ve o dönemde sadece A Takım ve Genç Takım kategorilerinde ligler organize edildiğini belirtti. Sertoğlu “bugünkü durumumuza bakacak olursak kayıtlı futbolcu sayımız 19 bin civarına ulaşmış bulunmaktadır” dedi.

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Sertoğlu açıklamasında şöyle devam etti “Bizler göreve geldiğimiz tarihten itibaren özellikle altyapıların kurulmasını ve bu altyapılar ile birlikte ülke gençliğine sahip çıkıp, bu gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sosyalleşmesini sağladık. Bugün itibariyle 255 futbol takımı çeşitli kategorilerde mücadele etmektedir. Bugün KTFF’nin organize ettiği U10, U12, U15, U17, U20, BTM 1.Lig, BTM 2.Lig, A Takımlar ve Kadınlar Ligi’nde binlerce futbolcu spor yapmaktadır. A Takım ve U20 kategorisinde mücadele etmeyen birçok kulübümüz altyapı liglerine katılmakta ve burada mücadele etmektedir. Bu katılımlar kulüplerimizin özellikle çocuk ve genç nüfusa ne denli sahip çıktığının en büyük göstergesidir.

Bunun yanı sıra KTFF’nin organize ettiği U10, U12, U15, U17 ve Kadınlar Ligi’nin tüm lisans, sağlık görevlisi, hakem ve maç ücretleri futbol için ayrılan devlet katkısından kesilerek federasyonumuz tarafından karşılanmaktadır. Her zaman söylediğim gibi; bu ülkedeki gençliği ayakta tutan futbol kulüplerimizdir. Kulüplerimiz bu misyonu üstlenmesinin yanı sıra ülkeye faydalı bireyler sağlayan kuruluşlar olarak da ön plandadır. Bundan dolayı kulüplerimize çok iyi bakmamız gerekmektedir.

Futbolumuzun bugün ülke ekonomisine katkısı yılda yaklaşık 60 milyon TL’yi geçmiş bulunmaktadır. Ülke gençliğine bu denli sahip çıkan futbol ailesine son günlerde haksız şekilde eleştiri yapanların ve de tüm toplumun bu gerçeği görmesi açısından bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.”

KTFF liglerine katılan takımlar ve resmi rakamlar

  • 2019-2020 sezonunda toplamda 255 takım aktif olarak liglerde
  • KTFF tarafından organize edilen 8 farklı kategoride, 12 lig
  • 2016-2017 sezonundan itibaren ortalama yılda 2 binin üzerinde resmi maç
  • KKTC’ye bağlı 202 yerleşim yerinin 98’inde aktif futbol takımı
  • 2011-2012 sezonundan itibaren 451 farklı hakem, 90 gözlemci, 93 saha komiseri
  • KTFF’ye kayıtlı tüm kategorilerdeki maçlarda görevlendirilmek üzere 82 sağlık görevlisi
  • KTFF’ye resmi olarak kayıtlı 464 antrenör, 102 teknik direktör, 2674 kulüp personeli
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Anahtar Kelimeler:
Hasan SertoğluKktc Futbola Katkı
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