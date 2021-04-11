Sertoğlu’ndan “Bekleyin” çağrısı

Başkan Hasan Sertoğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Değerli futbol kulüpleri; ülkemizde özellikle son haftalarda hızla artış gösteren Covid-19 vakaları toplumumuzu yeniden endişe içerisine sokmuştur. Hal böyleyken Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda, bir süredir futbol kulüplerinin özellikle akademilerde ve A Takım seviyesinde antrenmanlara başlamak için hazırlık yaptığını gözlemlemekteyim.



