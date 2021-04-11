banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ın yükü daha ağır
Tatar’ın yükü daha ağır
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
banner376

Sertoğlu’ndan “Bekleyin” çağrısı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları sebebiyle kulüplere çağrıda bulundu. 

11 Nisan 2021 Pazar 17:11
Sertoğlu’ndan “Bekleyin” çağrısı
banner337

Başkan Hasan Sertoğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Değerli futbol kulüpleri; ülkemizde özellikle son haftalarda hızla artış gösteren Covid-19 vakaları toplumumuzu yeniden endişe içerisine sokmuştur. Hal böyleyken Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda, bir süredir futbol kulüplerinin özellikle akademilerde ve A Takım seviyesinde antrenmanlara başlamak için hazırlık yaptığını gözlemlemekteyim.

banner341
Bu yıl futbolun oynanması ve hiçbir sorun yaşamadan devam ettirilebilmesi için açıkladığımız sezon planlamasında Eylül 2021’de liglerin başlayacağını duyurduk. Hal böyleyken liglerimizin sağlıklı bir ortamda oynanabilmesi konusunda kulüplerimizin antrenmanlara başlamak için bir süre daha beklemelerini ve sezon planlamalarını da bu doğrultuda şekillendirmelerini tavsiye ederim.
 

banner360
Son Güncelleme: 11.04.2021 17:17
Anahtar Kelimeler:
KktcSporMaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aday hakemler sahada
Aday hakemler sahada
İmzayı Saner attı
İmzayı Saner attı
Dünya Oto Cup başladı
Dünya Oto Cup başladı
Dünya Oto Cup başlıyor
Dünya Oto Cup başlıyor
Koop çalışmalara hız verdi
Koop çalışmalara hız verdi
Zemin tehlike arz ediyor
Zemin tehlike arz ediyor
Air badminton atağı
Air badminton atağı
Forest altyapı toparlanma sürecinde
Forest altyapı toparlanma sürecinde
“Boş durmak yok”
“Boş durmak yok”
Bekir, takım değiştirdi
Bekir, takım değiştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim