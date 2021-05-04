Sertoğlu’na 26 kulüpten destek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olan Hasan Sertoğlu’na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Son yapılan açıklamalarla Hasan Sertoğlu’na destek verecek kulüp sayısı 26’ya geldi.
Seçime yaklaşık 1 ay kala Hasan Sertoğlu’nun resmi açıklaması sonrası adeta seçime gidilmeden başkan seçilme noktasına geldi.
32 kulüp ve BTM kurulunun tek oyu ile 33 oyun kullanılacağı genel kurulda 14 Süper Lig takımı ile 12 Birinci Lig kulübü resmi destek açıklaması Hasan Sertoğlu’na gelmesi seçime gidilmeden başkanı adeta belirleme noktasına geldi.
Destek açıklamalarının bugünde devam edeceği Sertoğlu’nun seçim öncesi adeta bir rekora imza atması bekleniyor.
Seçim öncesi Kulüpler şöyle;
SÜPER LİG:
1-MTG SERTOĞLU
2- YENİCAMİ SERTOĞLU
3- DTB SERTOĞLU
4- TOL SERTOĞLU
5- K.KAYMAKLI SERTOĞLU
6- BİNATLI SERTOĞLU
7- CİHANGİR SERTOĞLU
8- GÖÇMENKÖY SERTOĞLU
9- HAMİTKÖY SERTOĞLU
10- GÖNYELİ SERTOĞLU
11-LEFKE SERTOĞLU
12- MESARYA SERTOĞLU
13- M.A.YEŞİLOVA SERTOĞLU
14- BÜY SERTOĞLU
15- GHE -
16- Y.DUMLUPINAR -
1.LİG
- GENÇLİK GÜCÜ SERTOĞLU
- GENÇLER BİRLİĞİ SERTOĞLU
- DEĞİRMENLİK SERTOĞLU
- DÜZKAYA SERTOĞLU
- MORMENEKŞE SERTOĞLU
- GÖRNEÇ SERTOĞLU
- ÇANAKKALE SERTOĞLU
- B.BAĞCIL SERTOĞLU
- İNCİRLİ SERTOĞLU
- KARŞIYAKA SERTOĞLU
- MARAŞ SERTOĞLU
- YENİ BOĞAZİÇİ SERTOĞLU
- DÖRTYOL -
- YALOVA -
- ÇETİNKAYA -
- ESENTEPE -
BTM KULÜPLERİ ADINA 1 OY -