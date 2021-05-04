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Sertoğlu’na 26 kulüpten destek

Başkanlığa aday olan Hasan Sertoğlu seçime daha bir ay varken birçok kulübün oyunu aldı bile

04 Mayıs 2021 Salı 16:14
Sertoğlu’na 26 kulüpten destek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olan Hasan Sertoğlu’na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Son yapılan açıklamalarla Hasan Sertoğlu’na destek verecek kulüp sayısı 26’ya geldi.

Seçime yaklaşık 1 ay kala Hasan Sertoğlu’nun resmi açıklaması sonrası adeta seçime gidilmeden başkan seçilme noktasına geldi.

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Kulüpler akın akın Sertoğlu’na destek açıklaması yaparken şu ana kadar 32 kulüpten 26’sı Hasan Sertoğlu’na destek açıklaması yaptı.

32 kulüp ve BTM kurulunun tek oyu ile 33 oyun kullanılacağı genel kurulda 14 Süper Lig takımı ile 12 Birinci Lig kulübü resmi destek açıklaması Hasan Sertoğlu’na gelmesi seçime gidilmeden başkanı adeta belirleme noktasına geldi.

Destek açıklamalarının bugünde devam edeceği Sertoğlu’nun seçim öncesi adeta bir rekora imza atması bekleniyor.

Seçim öncesi Kulüpler şöyle;

SÜPER LİG:

1-MTG SERTOĞLU

2- YENİCAMİ SERTOĞLU

3- DTB SERTOĞLU

4- TOL SERTOĞLU

5- K.KAYMAKLI SERTOĞLU

6- BİNATLI SERTOĞLU

7- CİHANGİR SERTOĞLU

8- GÖÇMENKÖY SERTOĞLU

9- HAMİTKÖY SERTOĞLU

10- GÖNYELİ SERTOĞLU

11-LEFKE SERTOĞLU

12- MESARYA SERTOĞLU

13- M.A.YEŞİLOVA SERTOĞLU

14- BÜY SERTOĞLU

15- GHE -

16- Y.DUMLUPINAR -

1.LİG

  1. GENÇLİK GÜCÜ SERTOĞLU
  2. GENÇLER BİRLİĞİ SERTOĞLU
  3. DEĞİRMENLİK SERTOĞLU
  4. DÜZKAYA SERTOĞLU
  5. MORMENEKŞE SERTOĞLU
  6. GÖRNEÇ SERTOĞLU
  7. ÇANAKKALE SERTOĞLU
  8. B.BAĞCIL SERTOĞLU
  9. İNCİRLİ SERTOĞLU
  10. KARŞIYAKA SERTOĞLU
  11. MARAŞ SERTOĞLU
  12. YENİ BOĞAZİÇİ SERTOĞLU
  13. DÖRTYOL -
  14. YALOVA -
  15. ÇETİNKAYA -
  16. ESENTEPE -

BTM KULÜPLERİ ADINA 1 OY -

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