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Sertoğlu ve ekibi, KSTBÜ’yu ziyaret etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyet Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni (KSTBÜ) ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta KTFF’de gerçekleşen görüşmenin ikincisi bu kez KSTBÜ ev sahipliğinde gerçekleşti.

24 Ocak 2021 Pazar 17:24
Sertoğlu ve ekibi, KSTBÜ’yu ziyaret etti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyet Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni (KSTBÜ) ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta KTFF’de gerçekleşen görüşmenin ikincisi bu kez KSTBÜ ev sahipliğinde gerçekleşti.

Taner: “Sporculara sağlık alanında ev sahipliği için adım atıyoruz”

Ziyarette KTFF Başkanı Sertoğlu ve beraberindeki heyeti KSTBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner karşıladı. Rektör Taner, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek heyetimize üniversiteyi tanıttı. İki kurum arasındaki işbirliğinin gelişmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını ve güzel projelerle Kıbrıs Türk sporuna faydalı olmayı hedeflediklerini ifade eden Taner, sağlık alanında sporcu sakatlıkları ve yaralanmalarına KSTBÜ olarak ev sahipliği yapmak için adımlar atılacağını kaydetti.

Sertoğlu: “Kıbrıs Türk sporuna faydalı olacak her konuya hassasiyetle bakıyoruz”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da KSTBÜ ile işbirliği konusundaki görüşmelerden memnuniyet duyduğunu ve özelde futbol, genelde de Kıbrıs Türk sporuna faydalı olacak her konuya büyük bir titizlik ve hassasiyetle baktıklarını belirtti. Ülkede çok ciddi bir spor kulübü ve sporcu topluluğu olduğunun altını çizen Sertoğlu bu tarz işbirliği çalışmalarının her zaman spora katkı sağladığını ve bunu geliştirerek iyi yerlere getireceklerine inandığını ifade etti.

Antrenör kursları ve sağlık alanında işbirliği

Yapılan görüşmede KTFF ile üniversitenin Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) arasında antrenörlük kursları konusunda da fikir alışverişinde bulunulurken, sağlık alanında; bireysel ve takım sporlarında kulüplere hizmet verilmesi amacıyla temasların artırılmasına karar verildi.

Gerçekleşen ziyarette KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na, KTFF Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Nevzad Denerel ile KTFF Eğitim Sorumlusu Serhat Deniz eşlik ederlem, KSTBÜ adına Rektör Prof. Dr. İbrahim Levent Taner’e, KSTBÜ Genel Sekreteri Dr. Serdal Gündüz, Yrd. Doç. Dr. Ersin Süha Vural, BESYO Dekan Vekili Mustafa Behlül ve Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Onur Şanıvar eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Futbol FederasyonuHasan Sertoğlu
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