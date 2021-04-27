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Sertoğlu aday

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu 5 Haziran’da yapılacak genel kurul için adaylığını resmen açıkladı

27 Nisan 2021 Salı 20:34
Sertoğlu aday
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu 5 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak KTFF Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olduğunu resmen açıkladı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

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"Spor kamuoyunun dikkatine;

5 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık için aday olacağımı daha önce spor kamuoyunun bilgisine sunmuştum. Bugün itibari ile KTFF Genel Sekreterliği’ne, tüzük gereği 33 genel kurul üyesinden birinin önerisi ile birlikte resmi başvurumu gerçekleştirdim.

Bir süredir spor kamuoyunda Futbol Federasyonu üzerinden kaos ortamı yaratma çabaları içerisine giren arkadaşlara da bir takım önerilerde bulunacağım. Şöyle ki KTFF’nin tüzüğünde kimin nasıl başkan adayı olacağı, kaç yıl başkanlık yapabileceği çok açık ve nettir. Tüzük ile ilgili hiçbir tartışma içerisine girmeden bunca zamandır bu süreci yürüttük, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

Ben Hasan Sertoğlu olarak 10 Kasım 2010’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile başkan seçildim. 10 buçuk yıldır da bu şerefli görevi gururla yürütüyorum. KTFF başkanı olarak geçen süre içerisinde kulüplerimizle birlikte genel kurullarımızı her zaman; gayet şeffaf, birlik beraberlik içinde, tek vücut olarak ve tüzüğümüze uygun bir şekilde gerçekleştirdik. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

10 buçuk yıldır; siyasetten arınmış, kendi paydaşlarıyla dimdik ve güçlenerek yürüyen Futbol Federasyonu’nda yapılacak olan genel kurulda ısrarla siyasi figürlerin alet edilme çabasına da katiyen müsaade etmeyeceğimizin altını çizeriz. 5 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek Olağan Genel Kurul ile birlikte başkanlık seçimimizi yapacağız ve seçilen arkadaşlarla KTFF her zaman olduğu gibi tek yumruk olarak yoluna devam edecektir.

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Son Güncelleme: 27.04.2021 21:35
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