Şerifoğlu’ndan federasyona öneri

Şerifoğlu yaptığı paylaşımla “Futbolumuzu yöneten Değerli Yöneticilerim: 1-BTM 1.liglerinde mücadele eden Kulüplerimizi de, gelecek yıl Kıbrıs Kupası Statüsünde değişiklikler yaparak Kupa organizasyonuna katınız lütfen. Bu kulüplerimiz, belki de hiç bir zaman Maç yapma imkanı bulamayacakları "Büyük Kulüplerimizle" karşılama mutluluğunu yaşarlar.

2-Fair play kurallarına uymak, futbolumuzun geleceği için çok değerli: Neden BTM liglerinde " centilmen lig" uygulaması yapılmıyor? Bence "centilmen lig " de Şampiyon olmak da çok özel bir başarı olur” diye yazdı.