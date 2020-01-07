Şerifoğlu’ndan federasyona öneri

2-Fair play kurallarına uymak, futbolumuzun geleceği için çok değerli: Neden BTM liglerinde " centilmen lig" uygulaması yapılmıyor? Bence "centilmen lig " de Şampiyon olmak da çok özel bir başarı olur” diye yazdı.
07 Ocak 2020 Salı 20:49
Ülkemizin başarılı teknik direktörlerinden Eralp Şerifoğlu kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbol federasyonuna seslendi.
2-Fair play kurallarına uymak, futbolumuzun geleceği için çok değerli: Neden BTM liglerinde " centilmen lig" uygulaması yapılmıyor? Bence "centilmen lig " de Şampiyon olmak da çok özel bir başarı olur” diye yazdı.