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Serhat Deniz’e uluslararası görev

Kıbrıslı Türk akademisyen Dr. Serhat Deniz, Romanya’da ESSU tarafından organize edilecek 21.Uluslararası Bilimsel Konferansı’nda Bilim Kurulu üyesi olarak davet aldı

14 Mart 2021 Pazar 18:49
Serhat Deniz’e uluslararası görev
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Kıbrıslı Türk akademisyen Dr. Serhat Deniz, Romanya’da ESSU tarafından organize edilecek 21.Uluslararası Bilimsel Konferansı’nda Bilim Kurulu üyesi olarak davet aldı

Avrasya Spor Bilimleri Derneği (ESSU)’nin organize edeceği 21. Uluslararası Bilimsel Konferansı Romanya’nın Köstence şehrinde yapılıyor. Beden Eğitimi ve Spor Perspektifleri konu başlığı ile düzenlenecek konferansta Kıbrıslı Türk akademisyen Dr. Serhat Deniz de Bilim Kurulu’nda yer alacak. KKTC adına Bilim Kurulu’nda deneyimlerini paylaşacak olan Deniz, birçok ülkeden akademisyenlerin bulunduğu kurula davet alarak gururlandırdı.

Birçok konu başlığı mevcut

20-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek konferansta birçok spor içeriği hakkında bilgiler verilecek. Spor Performansı, Fiziksel Eğitim, Kinetoterapi, Osteopati, Spor ve Sağlık, Herkes İçin Spor ve Rekreasyon, Sporda Yönetim ve Pazarlama ve Spor Uygulamaları gibi içerikler tartışılıp bilgilerin güncellenerek spor dünyasına sunulması sağlanacak.

Deniz: “Gururluyum”

Romanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Köstence Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek olan organizasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ESSU’nun kurucu yönetim kurulu üyesi ve KKTC Beden Eğitimi ve Spor Akademisyenleri Derneği Başkanı Dr. Serhat Deniz, böylesi bir organizasyonda KKTC’yi ve Kıbrıs Türkü’nü temsil etmenin gururunu yaşadığını belirtti.

“Oradan gelecek her yeni bilgi sporcularımıza katkı sağlar”

Deniz, bu tarz etkinlik ve eğitim programlarının olduğu platformlarda Kıbrıslı Türklerin olmasının önemine vurgu yaparak, “Bizler de KKTC’deki tüm siyasi ambargolara rağmen burada eğitim, öğretim ve spor alanında iyi seviyedeyiz. Alanında uzman birçok akademisyen ve spor insanımız da bilgi donanımlarını ve birikimlerini bu platformlarda sergileyebilecek kapasitenin de üzerindedir.”dedi. Deniz ayrıca orada diğer akademisyenlerden aldığı bilgileri ve eğitim programlarını da buraya entegre etmeye çalışacağını ve her yeni bilginin Kıbrıslı Türk sporculara katkı sağlayacağına olan inancının yüksek olduğunu aktardı.

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