Serbest futbolcular açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından 1 Temmuz-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında açılan Serbest Transfer müracaatlarının süresi doldu.

Serbest Transfer hakkı bulunan futbolcular açıklandı. Buna göre 15 futbolcu Serbest Transfer hakkından yararlanmak için KTFF’ye başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan futbolcuları transfer edecek kulüplerin 2 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar; Süper Lig futbolcuları için 35 bin TL, 1.Lig futbolcuları için ise 25 bin TL’lik serbest transfer ücretinin KTFF’ye yatırılması gerektiği hatırlatıldı.

Serbest Transfer hakkı olan futbolcular şöyle;

1-Ünal Kaya (Yenicami Ağdelen Kulübü)

2-Saydam Soy (Ozanköy Spor Kulübü)

3-Hasan Yanaroğlu (Ozanköy Spor Kulübü)

4-Tugay Sezer (Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü)

5-Serkan Karaoğlan (Gönyeli Spor Kulübü)

6-Salih Say (Cihangir Gençlik Spor Kulübü)

7-Emin Atabek (Yenicami Ağdelen Kulübü)

8-Ali Akbulut (Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü)

9-Mehmedemin İlter (Ozanköy Spor Kulübü)

10-Sertaç Özbil (Binatlı Yılmaz Spor Kulübü)

11-Yusuf Solak (Binatlı Yılmaz Spor Kulübü)

12-Bayram Özgün (Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü)

13-Mehmet Ç. Şimşek (Bostancı Bağcıl Spor Kulübü)

14-Mustafa Avcı (Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü)

15-Tansel Ekingen (Yenicami Ağdelen Kulübü)