Şentürk bir yıl daha Yonpaş Dumlupınar’da

Mormenekşe A takımı ile adını anılan Şentürk 1 yıllık anlaşma ile bu spekülasyonlara son vererek yola Sarı Kırmızı devam dedi.
Talat hocamız 1 yıl daha genç takımımızın başında görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.
Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı ile U21 Birinci Ligde şampiyonluk yaşayan genç teknik adam Talat Şentürk, yeni sezonda da Dumlupınar takımın başında göreve devam edecek.
Mormenekşe A takımı ile adını anılan Şentürk 1 yıllık anlaşma ile bu spekülasyonlara son vererek yola Sarı Kırmızı devam dedi.
Talat hocamız 1 yıl daha genç takımımızın başında görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.