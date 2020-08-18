Şentürk bir yıl daha Yonpaş Dumlupınar’da

Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı ile U21 Birinci Ligde şampiyonluk yaşayan genç teknik adam Talat Şentürk, yeni sezonda da Dumlupınar takımın başında göreve devam edecek.