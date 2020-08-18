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Şentürk bir yıl daha Yonpaş Dumlupınar’da

Yonpaş Dumlupınar U21 Takımı ile U21 Birinci Ligde şampiyonluk yaşayan genç teknik adam Talat Şentürk, yeni sezonda da Dumlupınar takımın başında göreve devam edecek.

18 Ağustos 2020 Salı 08:10
Şentürk bir yıl daha Yonpaş Dumlupınar’da
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Mormenekşe A takımı ile adını anılan Şentürk 1 yıllık anlaşma ile bu spekülasyonlara son vererek yola Sarı Kırmızı devam dedi.

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Yonpaş Dumlupınar'dan yapılan açıklamada, "Başarılı antrenörümüz Talat Şentürk ile 2020-2021 futbol sezonunda da yola birlikte devam ediyoruz.

Talat hocamız 1 yıl daha genç takımımızın başında görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Talat ŞentürkYonpaş Dumlupınar
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