banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96378
ALTIN
288.362
DOLAR
5.8101
STERLİN
7.0972
EURO
6.4372
Maliye Bakanlığı'nın elektriğini kestiler...
MALİYE BAKANLIĞI'NIN ELEKTRİĞİNİ KESTİLER
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
2 cep telefonu aranıyor
2 CEP TELEFONU ARANIYOR
banner307

Şenol yuvaya döndü

Yeni sezonda hedefini süper lig olarak belirleyen Larnaka Gençler Birliği, takıma deneyimli yıldız oyuncuları katmaya devam ediyor.

Şenol yuvaya döndü

Yeni sezonda hedefini süper lig olarak belirleyen Larnaka Gençler Birliği, takıma deneyimli yıldız oyuncuları katmaya devam ediyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:21
Şenol yuvaya döndü

En son geçtiğimiz gün Tuğrul’u K.Kaymaklı’dan transfer eden İskele, eski oyuncusu Şenol Şoför’ü MTG’den kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

banner317
Geçtiğimiz sezon başı MTG’ye transfer olan ancak yaşadığı ciddi sakatlık sonrası forma şansı bulamayan Şenol Şoför, kiralık olarak İskele’ye transfer oldu.

Şenol: Başkanıma ve Yönetime teşekkür ederim, MTG’ye sağlam döneceğim

Yıldız oyuncu transferi sonrası yaptığı açıklamada, transferimde kolaylık sağlayan Koral Bozkurt Başkanıma ve yönetime teşekkür ederim. 15 maçlığına yuvama döndüm bunun için mutluyum, iskelenin hedefi doğrultusunda elimden gelenin fazlasını yapıp hedefine ulaşmasına yardımcı olacağım dedi. İkinci devre Mağusa’ya en hazır halimle ve daha sağlam döneceğim dedi.

Anahtar Kelimeler:
Larnaka Gençler BirliğiŞenol Şoför
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesarya’dan Piro süprizi
Mesarya’dan Piro süprizi
Ozanköy gövde gösterisi yaptı
Ozanköy gövde gösterisi yaptı
Ocak yabancılara imzalattı
Ocak yabancılara imzalattı
Lefkoşa Kupası’nda finalin adı: YENİCAMİ-K.KAYMAKLI
Lefkoşa Kupası’nda finalin adı: YENİCAMİ-K.KAYMAKLI
Yabancı futbolcular tekliflere açık
Yabancı futbolcular tekliflere açık
Bertuğ İlgililer ve Recep Hüseyin Dalgakıran şampiyon
Bertuğ İlgililer ve Recep Hüseyin Dalgakıran şampiyon
Yonpaş Dumlupınar Remzi’yi istedi
Yonpaş Dumlupınar Remzi’yi istedi
Gönyeli’de plaj hentbolu heyecanı yaşanacak
Gönyeli’de plaj hentbolu heyecanı yaşanacak
Badmintonda işbirliği
Badmintonda işbirliği
Okçuluk’ta ŞOK karar
Okçuluk’ta ŞOK karar

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim