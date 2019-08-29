Şenol yuvaya döndü

En son geçtiğimiz gün Tuğrul’u K.Kaymaklı’dan transfer eden İskele, eski oyuncusu Şenol Şoför’ü MTG’den kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Geçtiğimiz sezon başı MTG’ye transfer olan ancak yaşadığı ciddi sakatlık sonrası forma şansı bulamayan Şenol Şoför, kiralık olarak İskele’ye transfer oldu.

Şenol: Başkanıma ve Yönetime teşekkür ederim, MTG’ye sağlam döneceğim

Yıldız oyuncu transferi sonrası yaptığı açıklamada, transferimde kolaylık sağlayan Koral Bozkurt Başkanıma ve yönetime teşekkür ederim. 15 maçlığına yuvama döndüm bunun için mutluyum, iskelenin hedefi doğrultusunda elimden gelenin fazlasını yapıp hedefine ulaşmasına yardımcı olacağım dedi. İkinci devre Mağusa’ya en hazır halimle ve daha sağlam döneceğim dedi.