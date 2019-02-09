"Şenol Güneş yeniden A Milli Futbol Takımı'nın başına geçti"

Teknik Direktör Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı’nın başına geçeceği iddia edildi. Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle ilgili resmi açıklamanın pazartesi günü yapılacağı belirtiliyor.

TRT Spor'un haberine göre sezon sonuna kadar Beşiktaş ile kontratı olan Şenol Güneş'in bu sezonun bitimine kadar iki takımı da çalıştırması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adamın mart ayında oynanacak olan Moldova ve Arnavutluk maçlarında takımın başında olmasını istiyor.

2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

30 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun kısa süre içinde A Milli Takım'dan ayrılması bekleniyor.

73 yaşındaki deneyimli teknik adam, A Milli Takım'ın başında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.