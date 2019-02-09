Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Şoför yakalandı, mahkemeye çıkarıldı
ŞOFÖR YAKALANDI, MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Kurşunlama meselesi çözülüyor
KURŞUNLAMA MESELESİ ÇÖZÜLÜYOR
49 yaşında canına kıydı
49 YAŞINDA CANINA KIYDI
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu çıktı
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
banner282

"Şenol Güneş yeniden A Milli Futbol Takımı'nın başına geçti"

"Şenol Güneş yeniden A Milli Futbol Takımı'nın başına geçti"

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:31
"Şenol Güneş yeniden A Milli Futbol Takımı'nın başına geçti"

Teknik Direktör Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı’nın başına geçeceği iddia edildi. Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle ilgili resmi açıklamanın pazartesi günü yapılacağı belirtiliyor.

TRT Spor'un haberine göre sezon sonuna kadar Beşiktaş ile kontratı olan Şenol Güneş'in bu sezonun bitimine kadar iki takımı da çalıştırması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adamın mart ayında oynanacak olan Moldova ve Arnavutluk maçlarında takımın başında olmasını istiyor.

2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

30 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun kısa süre içinde A Milli Takım'dan ayrılması bekleniyor.

73 yaşındaki deneyimli teknik adam, A Milli Takım'ın başında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Son Güncelleme: 09.02.2019 18:34
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC futbol liglerinde günün karşılaşma sonuçları..
KKTC futbol liglerinde günün karşılaşma sonuçları..
Galatasaray’da Emre Akbaba sevinci!
Galatasaray’da Emre Akbaba sevinci!
Limasol derbisi Doğan'ın....
Limasol derbisi Doğan'ın....
K-PET Liglerinde 16.hafta toplu sonuçlar
K-PET Liglerinde 16.hafta toplu sonuçlar
U 21 Liglerinde 16.hafta tamamlandı..
U 21 Liglerinde 16.hafta tamamlandı..
Cardiff City'de maç öncesi Emiliano Sala'ya saygı duruşu
Cardiff City'de maç öncesi Emiliano Sala'ya saygı duruşu
K-PET ve U 21 Liglerinde 16.haftada bugün yer alacak karşılaşmalar..
K-PET ve U 21 Liglerinde 16.haftada bugün yer alacak karşılaşmalar..
KKTC futbol liglerinde günün karşılaşma sonuçları..
KKTC futbol liglerinde günün karşılaşma sonuçları..
Atletlerimiz Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarışacak
Atletlerimiz Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarışacak
Uçurtma sörfçüsü Bridge'den nefes kesen 200 metrelik atlayış
Uçurtma sörfçüsü Bridge'den nefes kesen 200 metrelik atlayış

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim