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Seminere katıldılar

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler Ayten Kasap Topal ile Bilgin Çelik, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Kadın Antrenör Gelişim ve Vize Seminerine online olarak katıldılar.

02 Şubat 2021 Salı 18:11
Seminere katıldılar
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KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler Ayten Kasap Topal ile Bilgin Çelik, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Kadın Antrenör Gelişim ve Vize Seminerine online olarak katıldılar.

KKTC Cimnastik Federasyonundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak yenilikleri takip edip gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Antrenörlerimiz, Ada Cimnastik Kulübü antrenörü Ayten Kasap Topal ile Erbulut Cimnastik Kulübü antrenörü Bilgin Çelik, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Kadın Antrenör Gelişim ve Vize Seminerine online olarak katıldılar.

“Her şey çocuklarımıza en iyi eğitimi sunabilmek” hedefiyle çıktığımız yolda 2021 Kadın Antrenör Gelişim ve Vize Seminerini tamamlayan antrenörlerimiz, vizelerini aldılar.“

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