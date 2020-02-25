banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114789
ALTIN
320.499
DOLAR
6.0830
STERLİN
7.8792
EURO
6.6034
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
Kudret Özersay
Kudret Özersay
Çocukları bari rahat bırakın!
Çocukları bari rahat bırakın!
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem Oluşturmak
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem...

Seminer tamamlandı

Basketbol antrenörleri gelişim seminerinde bilgi tazeleyerek kendilerini geliştirdi

Seminer tamamlandı

Basketbol antrenörleri gelişim seminerinde bilgi tazeleyerek kendilerini geliştirdi

25 Şubat 2020 Salı 08:05
Seminer tamamlandı
banner337

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Türkiye’nin en deneyimli basketbol antrenörlerinin katılımı ile düzenlediği ‘Basketbol Antrenör Gelişim Semineri’ tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) RA-25 Spor Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim seminerinin ikinci günü yoğun ve yararlı derslere sahne oldu.

Demizözü’nden uygulamalı eğitim

Birçok basketbol antrenörünün katılım gösterdiği seminerin ikinci gününde ilk ders Aydın Demirözü tarafından verildi. ‘Atletik Performans Çalışmalarında Yeni Trendler’ isimli derste Demirözü uygulamalı olarak kursiyer antrenörleri bilgilendirdi. Performans arttırılması konusunda modern uygulamalar konusunda bilgiler veren Demirözü, bunlar yanında bir takım pratik uygulamalardan da bahsetti.

banner317
Kavak, antrenör oyuncu ilişkileri konusunda farklı perspektifler sundu

Günün ikinci oturumunda Simru Kavak tarafından ‘Aile Oyuncu Antrenör İlişki Yöntemleri’ konulu eğitim verildi. Bu oturumda Kavak, antrenörlerin oyuncuları motive etme ve geliştirmesiyle ilgili birçok farklı detaya yer verdi. Simru Kavak kendisinin de eski bir basketbolcu olması nedeni ile konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerinin bir kısmının da buradan geldiğine işaret etti.

Kapanış Yavuz ve Yakan’dan

Seminerin ikinci gününün öğleden sonra oturumunda ise Hakan Yavuz tarafından Pick and Roll Savunma Çeşitleri ve Alaeddin Yakan tarafından Pick and Roll Hücum Çeşitleri konusunda eğitim verildi. Son derece değerli bilgiler paylaşan 2 deneyimli ismin eğitimleri de kursta yer alan antrenörler tarafından dikkatle dinlendi. Seminer bu iki oturumun ardından sona erdi.

banner335
Anahtar Kelimeler:
Basketbol Antrenörleri Gelişim Semineri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkü Çangar’a teşekkür plaketi
Ülkü Çangar’a teşekkür plaketi
Taekwondo ligi devam ediyor
Taekwondo ligi devam ediyor
Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede
Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede
Yıldızlarda Karşıyaka ve Yakın Doğu Şampiyon
Yıldızlarda Karşıyaka ve Yakın Doğu Şampiyon
Hentbol kadınlarda 4.devre başladı
Hentbol kadınlarda 4.devre başladı
Güvercinlik Kalesi İbrahim'e emanet
Güvercinlik Kalesi İbrahim'e emanet
YDÜ sezonu Birincilikle açtı
YDÜ sezonu Birincilikle açtı
Yafa yol yarışı gerçekleştirildi
Yafa yol yarışı gerçekleştirildi
Okçulukta “Aday Hakem Kursu” yapıldı
Okçulukta “Aday Hakem Kursu” yapıldı
K-PET Liglerinde 20.hafta..
K-PET Liglerinde 20.hafta..

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim