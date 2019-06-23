“Şehit Güreşçiler Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” gerçekleşti

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Büyükler Güreş Ligi”ne ait ve Şehit Güreşçiler anısına düzenlenen “Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” önceki gün yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 235 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinciliği elde ederken, 210 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinciliği aldı. 30 puan toplayabilen Büyükkonuk ise üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Özkan Öztürk ve Mesut Ayar’ın hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda ödül töreni düzenlenerek, başarılı takım ve sporculara kupa ve madalya verildi.

“Şehit Güreşçiler Büyükler Greko-Romen Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.DAÜ 235 Puan

2.YDÜ 210 Puan

3.Büyükkonuk 30 Puan