SAYTEV alt yapı çalışmasını hızlandırdı

SAYTEV Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda başlattığı basketbol ve masa tenisi alt yapı eğitim çalışmalarını hızlandırdı.SAYTEV,Pazartesi,Çarşamba,Perşem be ve Cuma günleri okuluın salonunda okul aile birliği işbirliğinde minik sporcuların eğitildiği bir Akademi olarak başladığı çalışmayı hızlandırmış bulunmaktadır.Geçtiğimiz gün okul salonunda antrenör Cengiz İleri yönetiminde çalıştırılan minik sporcular teknik olarak ilerlemiş göründü.
SAYTEV Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda başlattığı basketbol ve masa tenisi alt yapı eğitim çalışmalarını hızlandırdı.SAYTEV,Pazartesi,Çarşamba,Perşem be ve Cuma günleri okuluın salonunda okul aile birliği işbirliğinde minik sporcuların eğitildiği bir Akademi olarak başladığı çalışmayı hızlandırmış bulunmaktadır.Geçtiğimiz gün okul salonunda antrenör Cengiz İleri yönetiminde çalıştırılan minik sporcular teknik olarak ilerlemiş göründü.