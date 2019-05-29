Saydam serbest hakkını kullanacak

Ozanköy’ün başarılı sol ayağı Saydam Soy, geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettirdi. Tecrübeli sol ayak serbest transfer hakkını kullanmaya hazırlanıyor. Serbest transfer hakkını kullanacak 15’i ligde, 3’ü kupada olmak üzere sezonu 18 golle ve yaptığı birçok asistle tamamlayan Saydam, yeni sezon için serbest transfer hakkını kullanacak. Sol kanatta ve orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu için önemli kulüplerin de harekete geçtiği edinilen bildiler arasında yer alıyor.