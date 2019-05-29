banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86778
ALTIN
249.534
DOLAR
6.0382
STERLİN
7.6555
EURO
6.7411
Tecacüz davasında DNA uzmanı dinlendi
TECACÜZ DAVASINDA DNA UZMANI DİNLENDİ
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu
CÜZDAN HIRSIZLIĞI
İki ayrı noktada yangın
İKİ AYRI NOKTADA YANGIN
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
banner307

Saydam serbest hakkını kullanacak

Saydam serbest hakkını kullanacak

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:20
Saydam serbest hakkını kullanacak

Ozanköy’ün başarılı sol ayağı Saydam Soy, geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettirdi. Tecrübeli sol ayak serbest transfer hakkını kullanmaya hazırlanıyor. Serbest transfer hakkını kullanacak 15’i ligde, 3’ü kupada olmak üzere sezonu 18 golle ve yaptığı birçok asistle tamamlayan Saydam, yeni sezon için serbest transfer hakkını kullanacak. Sol kanatta ve orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu için önemli kulüplerin de harekete geçtiği edinilen bildiler arasında yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Saydam Soy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hedef süperlig
Hedef süperlig
Burak Çetinkaya ile anlaştı
Burak Çetinkaya ile anlaştı
Rahmi ayrılacak
Rahmi ayrılacak
Tansel’in gönlü Kartal’dan yana
Tansel’in gönlü Kartal’dan yana
Muslu anılacak
Muslu anılacak
Değirmenlik İlkokulu Voleybolla şenlendi
Değirmenlik İlkokulu Voleybolla şenlendi
Okçulukta büyükler yarıştı
Okçulukta büyükler yarıştı
Klasikler ödüllerini aldı
Klasikler ödüllerini aldı
Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 4. Hafta tamamlandı
Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 4. Hafta tamamlandı
Değirmenlik İlkokulu Voleybol Şenliği’nin 4’üncüsü düzenlendi…
Değirmenlik İlkokulu Voleybol Şenliği’nin 4’üncüsü düzenlendi…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim