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Savaşkan İsveç’te final için yarışacak

Savaşkan İsveç’te final için yarışacak

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:02
Savaşkan İsveç’te final için yarışacak

Atletizmde Avrupa U23 Şampiyonası 11 Temmuz Perşembe günü İsveç’in Gavle kentinde başladı. KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletlerden Buse Savaşkan, organizasyonda 50 atletle yer alan Türkiye Milli Takımı ile birlikte İsveç’e gitti.

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Buse Savaşkan 12 Temmuz Cuma günü yüksek atlama branşının elemelerinde mücadele edecek. 1.89 ve üzeri derece elde eden atletlerin doğrudan finale katılacağı elemelerde ayrıca en iyi 12 derece dikkate alınarak finalistler belirlenecek. Buse Savaşkan Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselebilmek için mücadele edecek.

Buse Savaşkan son olarak Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye U23 Şampiyonası’nda yarışmış ve 1.83’lük derecesi ile hem kendisine ait kişisel derecesini elde etmiş, hem de Türkiye şampiyonu olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Buse Savaşkan
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