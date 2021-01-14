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Savaşkan İstanbul’da birinci

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı milli atletlerden Buse Savaşkan, Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda yüksek atlama branşında birinci oldu. Savaşkan bu başarısıyla ayrıca U23 salon Avrupa barajını da geçti.

14 Ocak 2021 Perşembe 18:44
Savaşkan İstanbul’da birinci
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KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı milli atletlerden Buse Savaşkan, Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda yüksek atlama branşında birinci oldu. Savaşkan bu başarısıyla ayrıca U23 salon Avrupa barajını da geçti.

Salon Olimpik Deneme Yarışları, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da 9-10 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Milli atletimiz Buse Savaşkan büyük kadınlar kategorisinde yüksek atlama branşında elde ettiği 1.83’lük derecesi ile birinci oldu. Savaşkan elde ettiği bu başarıyla ayrıca U23 yaş kategorisinde Avrupa barajını da geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Buse Savaşkan
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