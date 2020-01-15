Satrançta üçüncü tur oynandı

Girne Satranç Derneği tarafından organize edilen Yardım Temalı 2020 Girne Turnuvasının üçüncü turuna Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımını, güçlü rakibi BSW Holding Satranç Takımını 5 puan gibi önemli bir farkla yenerek haftaya damgasını vurdu. Haftanın en farklı galibiyetini alarak Haftanın Takımı ünvanını kazandı.
Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı, Universalize Media Satranç Takımı, Girne Deniz Plaza Satranç Takımları haftayı kazançla geçiren diğer takımlar oldu. Berabere kalan takımlar konumlarını korurken, haftayı yenilgi ile kapatan takımlarda umutlar haftaya ertelendi.
3.Tur Sonuçları
Girne Halkevi Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Universalize Media Satranç Takımı
Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 6.5 - 1.5 BSW Holding Satranç Takımı
Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Magic Touch Satranç Takımı
Pia Bella Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı
Villaggio Templos Restaurant ST 6.0 - 2.0 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı
Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 5.5 - 3.5 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı
3.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması
Villaggio Templos Restaurant ST 15.0 Puan
2. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 14.0 Puan
Universalize Media Satranç Takımı 13.5 Puan
Pia Bella Satranç Takımı. 13.0 Puan
6. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 12.5 Puan
Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 12.0 Puan
Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 11.5 Puan
9. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 11.0 Puan
10. Magic Touch Satranç Takımı 11.0 Puan
11. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 9.5 Puan
12. BSW Holding Satranç Takımı 9.0 Puan
4.Turda Karşılaşacak Takımlar
Universalize Media Satranç Takımı - Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı
Doğan Türk Birliği Satranç Takımı - Girne Deniz Plaza Satranç Takımı ..
Özyalçın İnşaat Satranç Takımı - Villaggio Templos Restaurant ST
Magic Touch Satranç Takımı - Pia Bella Satranç Takımı
BSW Holding Satranç Takımı - Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı
Girne Halkevi Satranç Takımı - Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST