Satrançta şampiyonlar belirlendi

2020 KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 6, 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Acapulco Otel'de 24 kategoride 7-18 yaş arası toplam 239 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açılışını yaptığı turnuva 3 gün boyunca şölen havasında sürdü.

Turnuvanın direktörlüğünü Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Tolgar ve Ahmet Aslım üstlenirken, Hüseyin Yeten, Havva Doğan, Aliye Osum, Tolga Öztürk, Haluk Ramon Serhun, Meltem Akbaş Bitirim, Osman Şeker, Buğra Beyaz, Gül Şeb, Muzaffer Ermemiş, Yücel Ünsaç, Erdoğan Barışsever, Şahin Şahmaran, Damla Boşnak ve Perihan Akyürek de hakemlik yaptı.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.