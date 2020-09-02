Satrançta şampiyon Ayşe Sağlamer

Satranç Federasyonu tarafından organize edilen M. Kemal Deniz Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda Ayşen Sağlamer şampiyon oldu.

25 Ağustos'ta Yakın Doğu Koleji’nde Dr. Ayten Berkalp'ın açılış hamlesi ile başlayan M. Kemal Deniz 2020 Kadınlar Satranç Şampiyonası 28 Ağustos tarihinde Mağusa'da Port View Hotel’de sona erdi. Eş puanla ilk sıraya yerleşen Ayşen Sağlamer ve Eylül Güneş arasında oynanan eşitlik bozma maçları sonunda 2-0 galip gelen Ayşen Sağlamer birinci, Eylül Güneş ikinci, Perihan Akyürek üçüncü, Defne Öz dördüncü ve Zehra Ece Ermemiş beşinci gelerek beş kişilik milli takım havuzuna girme hakkını kazandı.